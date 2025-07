VIDEO / Izbornica Hrvatske: Pobijedile smo s juniorkama na seniorskom SP-u

Podijeli :

Hrvatske vaterpolistice borit će se za 13. mjesto na Svjetskom prvenstvu u Singapuru nakon što su u četvrtak u susretu za poredak od 13. do 16. mjesta pobijedile selekciju Južne Afrike sa 16-6 (7-2, 2-3, 2-0, 5-1).

To je prva pobjeda Hrvatica na SP-u u Singapuru, a najučinkovitija bila je Neli Janković sa četiri gola. Aurora Stipanov i Ria Glas zabile su po tri, a Iva Rožić te Matea Skelin po dva pogotka. U strijelce su se upisale i Ana Desnica te Nina Jazvin.

U reprezentaciji Južne Afrike najbolja je bila Chloe Meecham s dva pogotka.

“Prije 10 godina sam vodila juniorsku reprezentaciju na SP u grčkom Volosu i tada smo izgubile od Južne Afrike. Sada, s juniorkama na seniorskom SP-u smo pobijedile. Naša prva pobjeda i to jasno veseli. Naravno, moglo je biti i nešto bolje, htjele smo više, posebno u drugoj četvrtini.

No, one su još mlade i to se vidi u tomu da nismo uspjeli održati ritam do kraja. To su ipak juniorke na svjetskom seniorskom natjecanju. Nemojmo ipak zaboraviti da smo mi odigrali s 12 igračica. Osim Jelene Butić koja je slomljenog prsta, nismo mali u bazenu danas ni Laru Srhoj, ni Ninu Eterović. Lara ima ozljedu ramena, Nina je dobila snažan udarac u glavu”, poručila je nakon utakmice izbornica Hrvatske Mia Šimunić.

Hrvatske vaterpolistice će za 13. mjesto igrati protiv Argentine, koja je svladala Singapur sa 18-9, a susret je na rasporedu u subotu.