VIDEO / Ivković i Mihaljević o Super Bowlu: ‘Povijesno dobra obrana donijela Seahawksima naslov’

Ekipa Seattle Seahawksa osvojila je naslov prvaka u profesionalnoj ligi američkog nogometa (NFL) nakon što je u finalu Super Bowla LX u Santa Clari pobijedila New England Patriotse sa 29:13. Naš dvojac koji prati američki nogomet, Ivan Ivković i Fran Mihaljević pridružio se u studiju našem Josipu Juraju Pajvotu i zajedno su analizirali Super Bowl 60. Pogledajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.