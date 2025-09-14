VIDEO / Elkasević se slomila i zaplakala nakon što nije osvojila medalju: ‘Kao beba sam…’

Podijeli :

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević osvojila je peto mjesto u bacanju diska na Svjetskom prvenstvu u Tokiju s hicem od 65.82 metara.

Sandri (35) je ovo bio osmi nastup na svjetskim prvenstvima, a treći puta je ostala bez medalje, pa je ostala na zbiru od po dva zlata i srebra, te jednom broncom. Peta je bila i na prošlom SP-u u Budimpešti.

Elkasević je natjecanje otvorila s 64.78 metara i prvu seriju je okončala kao četvrta, da bi drugi i treći hitac završio u zaštitnoj mreži. Zagrepčanka je u četvrtu seriju ušla kao tek osma diskašica, a onda je bacila 65.82 i katapultirala se na četvrto mjesto.

U petom hicu Sandra je otišla do 64.55, a u zadnji hitac ušla je kao peta, no nije bilo snage u zadnjem pokušaju, u kojem je bacila 64.80.

Naslov svjetske prvakinje, prvi u karijeri, osvojila je Amerikanka Valerie Allman s hicem od 69.45 metara, bačen u petoj seriji, dok je srebrna bila Nizozemka Jorinda van Klinken (67,50), a brončana mlada Kubanka Silinda Morales (67.25).

Nakon što je ostala bez medalje, Elkasević se potpuno slomila u izjavi za medije, a sve je snimio novinar Sport Kluba, Vladimir Todorović.

“Ja nisam došla loviti nju, došla sam baciti dalje od sebe, htjela sam da svi u kući budu ponosni na mene i da dođem doma jer smo jako radili i trudili se i stvarno smo ono, nakon Amerike smo ušli u potpunu karantenu, doslovno cijela sezona je luda i divlja. Valjda mi nedostaje natjecanja na velikim daljinama, ne znam.”

“Sve je to dobro, sretna sam što sam zdrava i što sam tu. Veliki sam favorit bila sama sebi, nisu me uopće one zanimale. Znala sam ja kako će se to razviti. Jedino što me iznenadilo je ta Kubanka koja je bacila 67, ovo ostalo…”

“A onda ja neki put budem ljuta na sebe jer imam iskustva i svega i što se meni tako neki put ne otkine je**te… Ma neću uopće ni pričati. Kao beba sam.”