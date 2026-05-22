VIDEO / Dopredsjednik HOO-a za SK o Matešinoj ostavci: ‘Iznenadilo me, pričekajmo što će ispitati nadležne službe i institucije’

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Bivši hrvatski vaterpolist i dopredsjednik HOO-a Milivoj Bebić prokomentirao je aktualna događanja ovih dana. Sve je počelo sa Skijaškim savezom i Vedranom Pavlekom, a kulminiralo je ostavkom Zlatka Mateše na mjestu predsjednika HOO-a.

Lijepi pozdrav, dragi gledatelji i gledateljice Sport Kluba. Drago nam je što na vezi možemo pozdraviti predsjednika Hrvatskog kluba olimpijaca, ali i jednog od dopredsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, gospodina Milivoja Bebića. Drago nam je što ste pristali na razgovor za Sport Klub o ovako važnoj temi koja zanima hrvatsku javnost.

“Dobra večer. Dobra večer svima, vama i vašim gledateljima.”

Da krenemo ispočetka. Je li vas iznenadila ostavka Zlatka Mateše? Kako ste reagirali i jeste li znali za taj potez njegov prije nego što je to napravio?

“Ne, ne, nismo se čuli nakon sjednice Vijeća koju smo imali i na kojoj, de facto, na dnevnom redu nije bilo povjerenje glavnom tajniku ili predsjedniku. Bila je, naravno, tema o ovoj krizi koja potresa hrvatski sport, odnosno Skijaški savez. Međutim, evo, već dan, odnosno dva poslije, došlo je do te ostavke. U međuvremenu se nismo čuli. I s obzirom na tu prekjučerašnju sjednicu, naravno da je s jedne strane i malo iznenađenje kad gledam osobno. Međutim, s druge strane, vjerojatno je Zlatko procijenio da je ova situacija toliko uzavrela da je možda taj potez možda najbolji za početak, možda rješavanja ove krize.”

Vjerujete li vi da je to bio pametan potez od njega i biste li vi napravili isto na njegovom mjestu?

“Možda bih. Eto, neću reći da ne bih, jer sve je pitanje kako i s koje strane gledate. Jer s jedne strane možda izgleda bježanje od problema, a s druge strane kao jedna odstupnica od svega ovoga što se događa. Prema tome, okej, njegova osobna procjena. I sad ćemo vidjeti kako i što dalje. Naravno, bez predsjednika sada ne funkcionira, naravno, ni Vijeće. I sada treba vidjeti statutarno kada i na koji način i sazvati tu sljedeću izvanrednu skupštinu koja bi trebala onda izabrati novog predsjednika, je li, i sve članove Vijeća.”

Već se šuška o nekim kandidatima koji bi mogao biti predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Rekli ste da se ne zna koji su to idući potezi. To je vjerojatno ta sjednica. Ali koji je vaš stav? Koji bi trebao zapravo biti idući potez Hrvatskog olimpijskog odbora? Kako funkcionirati bez predsjednika?

“Pa za sada postoje odgovorne osobe, postoji glavni tajnik koji je još uvijek u funkciji koju obavlja. Postoje ovlasti. Mislim da je sada prioritet da taj prijelazni period ne pati sport, ne pate nacionalni savezi. I mislim da je to u ovom momentu najvažnije, da ta institucija funkcionira. I ja se nadam da će to biti u najboljem redu, a paralelno s tim da će se pripremiti, opet ponavljamo, ta skupština koja je najviše tijelo i koja će trebati izabrati novog predsjednika.”

Rekli ste da ne smije patiti hrvatski sport, ali imamo nekakav dojam da hrvatski sport prati još od te afere koja potresa skijaški, hrvatski skijaški savez. Što mislite o toj aferi i što kažete na to?

“Pa u svakom slučaju, svi smo ostali iznenađeni. Zaista jedna teška situacija, nenadana situacija koja je, eto, izazvala jednu ozbiljnu krizu. Međutim, krize se događaju. I to što se dogodilo u Skijaškom savezu, što je predmet istrage i dokazivanja, odnosno utvrđivanja odgovornosti, prema tome, mediji, novinari, odnosno mi možemo samo nagađati i imati određene zaključke temeljem određenih činjenica. Međutim, ništa to nije službeno. Znači, sačekajmo što će ispitati nadležne službe i institucije koje su sada, čiji su izvidi u tijeku. I nakon toga ćemo vidjeti što je u biti od svega toga istina. Činjenica je da se dogodilo to što se dogodilo, što je ogromno iznenađenje, što je učinilo ogromnu štetu hrvatskom sportu. Međutim, ja ponavljam, već sam to i rekao jednoj vašoj kolegici, da je hrvatski sport, ovo je izuzetak ili jedan od izuzetaka, da je hrvatski sport zaista čist i u velikom postotku, rekao bih preko 95%. I mislim da je ovo kriza u Skijaškom savezu, eto, koja je sada dobila i neke male šire konotacije. Ali to je normalno, prirodno. Naravno da je to interesantno i javnosti. I javnost treba biti upoznata sa svim što se događa, naravno.”

Bi li onda Hrvatski olimpijski odbor trebao imati više saznanja o radu svih saveza koji postoje, da se ne bi događale upravo ovakve stvari kakve su se događale? Kako to nitko nije znao?

“Pa dobro, imamo informacije. Postoje službe, postoji određena hijerarhija. Kao i u svakoj firmi, svakoj tvrtki, tako i kod nas, vjerojatno i na televiziji, je li tako, postoji određena hijerarhija od glavnog direktora i tako dalje, i određena zaduženja. Mislim da je Olimpijski odbor pratio određeni tijek novca, sredstva. Sad su napravljene neke interne kontrole oko tih namjenskih sredstava koja su od strane Olimpijskog odbora proslijeđena Skijaškom savezu. I koliko znamo, kakav je izvještaj te interne revizije, moram naglasiti, interne revizije, ta sredstva su korištena namjenski, na način onako kako je regulirano pravilnicima. Ovaj ostali dio novca o kojem se govori da je pronevjeren, taj novac je došao od ostalih drugih sponzora, odnosno tvrtki čiji to nije javni novac. I teško je sada iskontrolirati svaki savez po ovom o čemu ste me sada pitali.”

Ima li Krajač vašu podršku? Što kažete na njegov rad? I što kažete i na izjavu Mateše da on nije volonter, da se on nije bavio financijama? I onda je došla ta ostavka.

“Dobro, to je istina i činjenično stanje. I ja bih rekao da je možda to i nažalost, jer danas je zaista možda i apsurdno da se određene funkcije tako visoke i odgovorne obavljaju volonterski. Međutim, eto, to je recimo neko naslijeđe. A što se tiče Siniše Krajača, glavnog tajnika, mislim, ja sam najmanje taj koji bi trebao govoriti ima li on ili nema moju podršku. Jedno je osobno poznanstvo, a drugo je poslovna stvar, odnosno ono što se događalo i radilo. Znači, ako je sve čisto i ako se utvrdi da je sve čisto, da je sve regularno, da je sve u skladu sa zakonom, onda svaka osoba bi trebala dobiti podršku. Međutim, ako se utvrdi suprotno, onda se podrška ne može imati. To je čisto prirodno. Znači, nisam ja njegov nadređeni da bih vam mogao reći i odgovoriti direktno. I mislim da je to korektno od mene.”

Sve je počelo s ostavkom Marijana Kustića, prvog čovjeka Hrvatskog nogometnog saveza. Došla je onda ostavka i Mateše. Šuška se da bi moglo biti još od strane predsjednika ostalih saveza. Mislite li da će doći do toga?

“Pa dogodile su se već ostavke takozvanih loptačkih sportova, da kažemo. Znači, nakon Nogometnog saveza ostavke su ponudili, odnosno priložili i Odbojkaški i Vaterpolski savez i Rukometni savez. Tako da, de facto, i sama ostavka predsjednika po statutu Hrvatskog olimpijskog odbora prestaje rad i Vijeća. Tako da u naravi ni Vijeće više nema nikakve ovlasti.”

Nema Vijeće ovlasti. Kako onda Hrvatski olimpijski odbor sada funkcionira?

“Pa kažem vam, statutarno tako piše. Čini mi se u članku 60 da ostavkom predsjednika prestaju ovlasti Vijeća. Vjerojatno nastavak, odnosno prijelazni period je vjerojatno u rukama profesionalaca.”

Dobro. I tko bi trebao preuzeti odgovornost za eventualne propuste u Hrvatskom olimpijskom odboru ako ih je bilo?

“Ako ih je bilo, onda to moraju preuzeti odgovorne osobe za onaj dio posla za koje su odgovorne. Jer svatko u svom ugovoru o radu ima i opis poslova i odgovornosti. Prema tome, za ono ako ih je bilo, kako ste vi naglasili, svatko za onaj dio za koji je trebao biti odgovoran.”

Dobro. I za kraj, ima li sportska javnost za brigu da će biti još ovakvih afera? Ne mislim na ostavku Mateša, mislim na onu aferu u Skijaškom savezu. Što da očekujemo? Rekli ste da je više od 90% hrvatskog sporta čisto, tako da…

“To je moje uvjerenje. Ja kažem da je to moje uvjerenje. Naravno, ne mogu garantirati, ali onoliko koliko sam ja upoznat, ovo je zaista jedno ogromno iznenađenje. Ne samo nama kao sportašima, nego i cijeloj javnosti. Nešto nevjerojatno što se dogodilo. Međutim, ja ponavljam, ja sam uvjeren da je hrvatski sport čist. To je ogroman broj volontera, ogroman broj nacionalnih saveza. Tu su zavidni rezultati u puno sportova, pojedinačnih sportaša. Tako da mislim da, okej, onaj tko je napravio propust treba odgovarati, ali mislim da podrška sportu i dalje mora postojati i da moramo ići dalje. Probleme treba rješavati, jer problemi i postoje da bi se rješavali.”

Naravno, tako je. Nadamo se da neće biti više tih neugodnih iznenađenja u hrvatskom sportu, kao što ste rekli, koji je više od 90% čist. Hvala vam puno na ovom razgovoru za Sport Klub.