VIDEO / Bugari nadoknadili 0-2 protiv SAD-a, Česi izborili prvo povijesno polufinale na SP-u u odbojci

Češka nastavlja pisati povijest na Svjetskom prvenstvu na Filipinima.

Već ulaskom u četvrtfinale ostvarila svoj najveći uspjeh u povijesti, a pobjedom protiv Irana otišla je i korak dalje i sada će biti u prilici boriti se za medalju.

Čehoslovačka je dva puta bila svjetski prvak (1956, 1966), ali sama Češka nije igrala na Svjetskom prvenstvu od 2010. godine, kada je zauzela deseto mjesto, što je ujedno bio i njen najviši plasman kao samostalne države.

Češku vrstu su do pobjede vukli Patrik Indra sa 22 i Lukaš Vašina sa 21 poenom, dok su na iranskoj strani Ali Hajipour Moghadam Farouji i Poriya Hossein Khanzadeh Firouzjah postigli po 18 poena.

Amerikanci su dobro otvorili drugi četvrtfinalni susret i dobili prva dva seta, no onda su Bugari preokrenuli i dobili tri sljedeća seta. U trećem setu Bugari su pokazali bolju igru, poveli su 14:9, pa 16:11, a kasnije znatno povećali prednost i na kraju smanjili zaostatak u setovima na 1-2. Četvrti set bio je vrlo izjednačen od početka do kraja, ali Bugari su osvojili set-loptu kod 24:22 za 2-2 u setovima.U petom setu Bugari su brzo preuzeli inicijativu, pobjegli na 6:3, a onda i na 10:6. Kod 14:10 imali su prvu loptu za polufinale, ali su je ispustili, kao još dvije te su u četvrtoj krenuli u napad za 15:13.

Najučinkovitiji u bugarskoj reprezentaciji bio je Aleksandar Nikolov s 29 poena, dok je Asparuh Asparuhov dodao 12. Kod SAD-a najbolji je bio Ethan Champlin sa 17 poena.

Što se tiče Bugarske, njima ovo nije povijesni uspjeh. Oni su ranije već osvajali medalje. Imaju četiri bronce, a jedini put kad su prošli u finale Svjetskog prvenstva bilo je 1970. godine kada su bili i domaćini. Tako je jedno sigurno. Nakon polufinale Češke i Bugarske ćemo vidjeti povijest ili nešto što nije viđeno 55 godina.

U drugom polufinalu sastaju se Poljska i Italija te je jasno da će jedna od te dvije reprezentacije biti favorit za naslov.

