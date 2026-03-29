VIDEO / Bezzecchi slavio i u Austinu, nezaustavljiv je u novoj sezoni

Pobjednik Velike nagrade SAD-a u MotoGP klasi u trećoj utrci sezone je Marco Bezzecchi.
Talijan nastavlja dominaciju – tri utrke, tri pobjede, a pritom je srušio i rekord po broju uzastopnih krugova u vodstvu, koji sada iznosi više od 100. Ovo mu je ujedno peta uzastopna pobjeda i peta utrka u kojoj je vodio od starta do cilja.
Na postolju su uz njega završili Jorge Martín i Pedro Acosta, čime je Aprilia upotpunila sjajan vikend u Austinu.
Utrku je najbolje otvorio Acosta, koji je odmah preuzeo vodstvo, no Bezzecchi ga je ubrzo prestigao nakon kontakta u prvom krugu i preuzeo kontrolu nad utrkom. Martín i Fabio Di Giannantonio držali su priključak, dok je Francesco Bagnaia loše startao i pao u poredak.
Tijekom utrke Joan Mir je izletio sa staze, a Marc Márquez je, nakon odrađene kazne, pao u poretku. U završnici se vodila borba u sredini poretka, u kojoj su sudjelovali Márquez, Enea Bastianini i Bagnaia, uz nekoliko izmjena pozicija.
Konačni poredak prvih deset u Austinu bio je: Bezzecchi, Martín, Acosta, Di Giannantonio, M. Márquez, Bastianini, A. Márquez, Bagnaia, Marini i Fernández.
Sljedeća utrka vozi se 24. travnja u Španjolskoj.
