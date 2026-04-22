Tucak ekskluzivno za SK: Opraštam se nakon Olimpijskih igara u Los Angelesu

Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak samo za Sport Klub otkrio je kada planira kraj na klupi Hrvatske.

“Ja uvijek kažem da su to najteže odluke, ali isto tako bez obzira na taj rezultat u Beogradu koji nije bio onakav kakav smo željeli, s druge strane onda se nekako provuče ta teza neuspjeh. Sad je pitanje uvijek realno sjesti i sagledati situaciju, jesmo li mi reprezentacija koja je predodređena da bude prvak i koji su to argumenti da mi uvijek moramo biti prvi, drugi ili treći. Naravno da nikome nije drago da se gubi i da se ne osvoji medalja, pogotovo nama. Da citiram pokojnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića koji je rekao da onaj koji puno ulaže, taj ne voli izgubiti. I nije lako izgubiti, ni kad turnir ne prođe onako kako ti želiš. Mi bismo u svakom slučaju napravili taj zaokret zbog biološke dobi nekih igrača, zbog tog što mislim da je došlo do zasićenja nakon svih fantastičnih rezultata koji smo napravili u zadnje dvije, tri godine. To je sve ljudski. Ja sam tu naravno pogriješio jer sam pustio neke stvari da idu svojim tokom, da se nešto podrazumijeva, u sportu se ništa ne podrazumijeva. Pustio sam previše stvari…”, kaže Tucak našem Vedranu Babiću pa otkriva kada će definitivno biti kraj njegovog mandata:

“Ja sam i dalje gladan kao i prvog dana, ja i želim do zadnjeg dana mog mandata, a on će sigurno biti na kraju Los Angelesa, to više nema nikakve dileme, više snage nemam niti mogu više. I zdravlje mi je malo izraubano. Više te umaraju te neke druge stvari koje su okolo. Najteže mi pada kad se ne napravi dobar rezultat”, priznao je samo za Sport Klub Tucak.

