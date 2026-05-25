Mandić za SK: Vidi se po meni kakva je bila proslava titule… Nadam se da ću kući s još jednim zlatom

Podijeli :

Hrvatski golman Matej Mandić tri kola prije kraja osvojio je naslov prvaka Njemačke sa svojim Magdeburgom, a u utakmici protiv Flensburga upisao je osam obrana i pokrenuo preokret i pobjedu u zadnjoj sekundi (31:30). Nakon velike utakmice javio se za Sport Klub iz Njemačke i otkrio dojmove te našoj Ines Švagelj opisao kakva je bila proslava i je li sada sve lakše pred Final Four Lige prvaka.

Kakvo je bilo slavlje?

“A bilo je dobro, ne znam, sve vidi po meni, ali fino smo proslavili. Mislim da smo zaslužili to, tako da evo, bila je lijepa večer, svi skupa smo proslavili. Evo, sad idemo dalje.”

Reci nam kako je to nakon Zagreba doći u Bundesligu, u najjaču rukometnu ligu na svijetu i osvojiti naslov prvaka?

“Au, mislim, velika promjena. Drugačiji rukomet se dosta igra u Bundesligi, brže, dinamičnije, na više golova. Tako da, bila mi je velika promjena kad sam tek došao, ali s vremenom sam se navikao, naravno, i evo, počeo sam dobru ulogu dobivati u ekipi, tako da zadovoljan sam sa svime. I evo, na kraju smo uspjeli okrenuti ovu sezonu sa titulom Bundeslige, koja je po meni jedna od najtežih za osvojiti, ako ne i najteža, jer moraš biti konstantan cijelu sezonu. Tako da evo, siguran sam, sretan, ponosan. Trud se isplatio kroz cijelu karijeru, neka kruna, tako da i poticaj za njega.”

Koliko je zapravo to vrijeme prilagodbe doći iz hrvatske rukometne lige u najjaču rukometnu ligu na svijetu?

“Pa, ja sam to htio, želio, radio za to, tako da očekivao sam da će biti teško, ali bio sam spreman u glavi. Tako da, kad sam došao, mislim, bilo mi je teško jer nisam očekivao da ću ići iz ove sezone, trebao sam tek iduće. Tako da to mi je bio najveći, ajmo reći, problem, poteškoća, ali ono, kad sam došao, kad je prošlo par tjedana, shvatio sam da sam tu i da je to moja nova sredina i tu je moj novi život. Tako da evo, uklopio sam se u ekipu dobro i krenulo je sve super.”

Provedite nas kroz tu utakmicu sa Flensburgom. Čim je ušao Matej Mandić, osam obrana, uslijedio je taj preokret, na kraju pobjeda u zadnjoj sekundi?

“Pa ništa, eto, bila dobra utakmica. Sigurno da je bilo teško jer znali smo koliki teret nosi utakmica. Igrali smo za prvaka i to nije lagano, kad imaš tako teret, ulaziš sa dodatnim teretom u utakmicu i to se vidjelo, od samog početka. Ušli smo u grču, neke greške, promašaji, imali smo pet promašenih penala tokom cijele utakmice, što nas je na kraju moglo koštati sve, ali pokazali smo taj mentalitet pobjednika koji Magdeburg pokazuje zadnjih par godina, na čelu sa trenerom Bennettom Wigertom, koji je to usadio sve, po meni. I evo, uspjeli se vratiti u ludoj završnici. Ja mislim da smo zadnjih pet minuta gubili tri razlike, a na kraju evo, uspjeli okrenuti i pobijediti utakmicu. Ni mi sami ne znamo kako, ali bilo je dovoljno za pobjedu na kraju i potvrdu naslova, ovaj, Njemačke.”

Tri tjedna prije kraja prvenstva, osigurali ste tu titulu. Koliko je to olakšanje i pred polufinale Lige prvaka?

“Pa sigurno da je olakšanje. Sad idemo u Lowen igrati utakmicu u nedjelju. Poslije toga ćemo sigurno par dana slobodno jer sljedeća utakmica nam je nakon Lowena za 10 dana, tako da sigurno ćemo dobiti slobodno, malo da se baterije napune. I onda imamo još tri utakmice, što je okej da se možemo pripremiti za Ligu prvaka. I ono što nam slijedi u Kölnu, na Final Fouru kupa se baš nismo proslavili, tako da nadam se da ćemo doći sa dodatnom motivacijom sada na Final Four Lige prvaka. Bit će teško, to znamo. Svaki ima jednake šanse tu, svatko ga može pobijediti, ali evo, ja se nadam da ćemo biti prije svega zdravi i onda da ćemo moći napraviti dobar rezultat.”

Koliko je bio bolan poraz u kupu, spomenuo si upravo. Je li to bio najteži poraz ove sezone za tebe?

“Pa, u klupskom dresu, da, sigurno. Nismo to očekivali nikako, baš jedan velik udarac protiv ekipe koja nije na našoj, dužno poštovanje našoj razini, ali eto, to je sport, to je rukomet. Kada uđeš sa možda malo podignutom ručom u utakmicu, onda te to kazni. Ali evo, mislim da smo nakon toga se dosta digli i možda nam je dobro došao taj udarac.”

Koliko je zahtjevno, ali zapravo i korisno braniti protiv najboljih rukometaša na svijetu?

“Pa, zahtjevno je, ali mislim, ja volim takve utakmice. Volim kad igraš protiv dobrih igrača, onda se možeš nadmudrivati i tako jednostavno i napreduješ. Meni je gušt biti ovdje, igrati u ovakvom klubu, trenirati s ovakvim dečkima, svaki dan kad treniraš sa njima, napreduješ na osnovu toga. Kamoli još utakmice, pogotovo kad igraš u takvom klubu gdje igraš na dva ili tri fronta. Imaš dvije utakmice tjedno koje su i jako, jako teške i to te tjera da na svaku dođeš, motiviran, fokusiran, ne znam, daješ od sebe 100%. Nije svaki put lako ni pronaći motivaciju i nekad se stegne i umor, ovaj, teško se i zagrijati, ali po tome se razlikuje, po meni, ono, veliki, veliki sportaši, profesionalci i ona druga razina.”

Koliko ima umora?

“Pa sad je sigurno puno, već je kraj sezone, skupilo se svega, puno utakmica, još i prvenstvo sa Hrvatskom. Gdje smo doguralidaleko, sve se to na kraju, skupi u ovoj kasnoj fazi sezone, tako da, ali mislim da ćemo izdržati svi zdravi, ovaj, do kraja, još je malo ostalo.”

Koliko ste zadovoljni minutažom ove sezone kod trenera Hernandeza?

“Pa zadovoljan sam, ja, ono, mislim, prvu polusezonu tek sam došao, nije bilo lako sigurno, ni njemu da stekne povjerenje, ni da mi da toliko šanse, ali s vremenom sam počeo dobro igrati. Svaku priliku bih koristio, što mi je bilo najvažnije, kad bih dobio priliku da probam iskoristiti, što nekad nije lagano kad ne igraš puno. Onda želiš dati sve od sebe, kad uđeš u tu neku utakmicu koju ti da, ali probao sam ostati miran svaki put i, ovaj, nastojati dati sve od sebe, ići loptu po loptu i isplatilo mi se. Evo, trening se više vjeruje, tako da zadovoljan sam.”

Iduće sezone u Magdeburg dolazi i hrvatski golman Dominik Kuzmanović. Jeste li se čuli, vjerujem da jeste, što vas je prvo pitao? Što ste mu rekli o Magdeburgu?

“A pa što, sve najbolje, normalno. Nema se tu puno što izmišljati, realno gledano. Pa ništa, pričali smo samo u vezi nekih stvari u klubu i tako, u vezi stana, što smo mu pomogli isto malo tu naći nešto gdje će živjeti i to, tako da eto, neke, ajmo reći, stvari da se što prije uklopi.”

Kako će biti s Kuzmanovićem u klupskom, na klupskoj razini, u reprezentaciji igrate skupa. Hoće li tu biti neke možda zdrave konkurencije u klubu?

“Sigurno da i to tako treba biti i uvijek je bila između nas uvijek zdrava konkurencija. Jedan drugoga bi vjerojatno gurao da budemo bolji, možda i zato i jesmo, ne mogu reći slobodno tako, i uspješni sad, evo, ja 24 godine, on 23, obojica smo po meni, jako daleko dogurali. Nadam se da nam tu nije kraj, da ćemo u narednim godinama, tek slijedi naš, ajmo reći, ‘prime’ golmanski kroz četiri, pet godina, tako da evo, ja se nadam da ćemo ostati na vrhunskom nivou, da će nas ozljede zaobići, što je najvažnije, da budemo zdravi, a ovo ostalo, ja mislim da će dobro funkcionirati.”

Kako gledate na ovaj razvoj hrvatske rukometne reprezentacije, ove nove generacije?

“Pa mislim da smo pokazali, ja sam to govorio i prije tri, četiri godine, da dolazi nova Hrvatska, nova generacija, što se na kraju ispostavilo. Mislim da imamo dobar val mladih igrača, mislim mladih, svi smo sad trenutno u najboljim godinama, dolaze još i neki mladi, tako da mislim da smo pokazali da na ova dva zadnja prvenstva stvarno možemo, ovaj, se nositi sa svima. Naravno, bit će tu dobrih i loših turnira uvijek. Bit će nekad se osvaja, nekad će se ići kući plačući, ali to je sport, jednostavno ne može uvijek sve biti na na vrhuncu. Ali ja mislim da imamo dobru generaciju posloženu, pravi momci svi, dobri ljudi, što je najvažnije, i mislim da nas to krasi i van terena i daje nam dodatnu energiju, tokom svih tih okupljanja i prvenstava.”

I evo, za kraj, koji su ciljevi i želje do kraja sezone?

“Pa sljedeću protiv Gummersbacha da kući slavimo, dižemo trofej, sigurno ćemo opet proslaviti lijepo, bit će lijepo podignuti taj trofej prvaka Njemačke. Emotivno, ali glavni cilj je sigurno Liga prvaka. Nadam se, evo, da ću se vratiti kući, sa smiješkom i sa još jednim zlatom, ako Bog da, ali to ćemo još vidjeti.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.