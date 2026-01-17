Legendarni Patrik Ćavar za SK: ‘Igrače ne možeš prevariti, a oni o Daguru govore u superlativima’

Podijeli :

EHF Europsko prvenstvo u rukometu počelo je u četvrtak, a Hrvatska svoj prvi susret igra u subotu. Pružilo nam je to priliku da u svom studiju ugostimo legendarnog Patrika Ćavara koji je 14 godina (1991.-2004.) predstavljao hrvatsku reprezentaciju. "Pako" je na Sport Klubu i u ulozi komentatora, a pred Europsko prvenstvo razgovarao je s našim Ivanom Hodobom.

Kakvo je stanje pred Europsko prvenstvo?

“Ako ćemo suditi po ovim pripremnim utakmicama, rekao bih da je stanje okej. S tim okej se ne mogu osvajati medalje, dolaziti do onih najvećih trofeja. Moramo biti u puno boljem izdanju, izgubili smo dvije utakmice od Njemačke i vidio sam puno stvari koje se mogu popraviti.”

Što misliš o našoj skupini?

“Malo slabija skupina jest ako govorimo o ovoj prvoj skupini. Gruziju ne poznam, ali imaju par igrača koji igraju u Bundesligi. Iako je Gruzija anonimna na toj svjetskoj sceni, treba ih itekako ozbiljno shvatiti.

Nizozemska nam je prošle godine izvukla remi u Osijeku, a u Nizozemskoj su nas dobili. Pazi, jedna Nizozemska i rukomet su nešto nespojivo od prije pet, šest godina. Da je nogomet u pitanju, onda respekt, ali Nizozemska i rukomet nikad nisu išli jedno uz drugo.

O Švedskoj ne treba trošiti riječi. To je jedna fenomenalna reprezentacija. U uskom krugu favorita su za osvajanje Eura. Mislim da moramo imati razmišljanje da svaku utakmicu shvatimo kao da nam je najvažnija.

Rukomet je doživio ekspanziju pogotovo u svijetu. U Europi se igra najbolji rukomet, svi su napredovali i više nemaš lošeg protivnika. I u sljedećem krugu imamo ekipe koje nisu u svjetskom rukometnom vrhu, ali i njih treba ozbiljno shvatiti. To je jedina priča, a prije ili poslije doći ćeš na one najbolje, a na tim utakmicama trebaš biti u najboljem izdanju.”

Protiv kojih ekipa nisi volio igrati?

“Ne znam koja ekipa nam ne odgovara, ali ja nisam volio igrati protiv divljih ekipa. Njih sada baš i nema. To su ekipe koje nemaju strukturu igre i teško je igrati protiv takvih nediscipliniranih ekipa, pogotovo protiv manjih i bržih igrača.

Kad oni krenu s križanjima, ne znaš gdje su, ne znaš koje obrane igraju jer ih transformiraju. Baš igraju van svakog smisla. Kod takvih ekipa su najnezgodniji golmani letači koji ne brane školski. Nekad ne znaš kako reagirati protiv takvih ekipa koje više ne postoje.

Što se tiče naše reprezentacije, ne bi im odgovarala najbolja reprezentacija svijeta Danska. Francuzi bi mogli biti opasni, ali i sve ostale ekipe. Mi smo izgubili taj rukometni respekt od 2020. i godine kada smo osvojili srebro i onda smo ušli u razdoblje bez trofeja. Prošle godine smo se vratili na vrh rukometnog svijeta i sve ekipe će sada igrati s puno više motiva protiv nas zbog tog uspjeha iz prošle godine.”

Što misliš o Daguru?

“Uvijek govorim da su u procesu uspjeha važniji igrači nego treneri. Može tebi trener postaviti kako je, ali ti na terenu imaš zadnje odluke. Većina je na igračima.

O Daguru ću ti reći jednu stvar. Imali smo jedno lijepo druženje nakon što su se umirovili Ivan Pešić, Domagoj Duvnjak i Igor Karačić. Poslije toga smo dva i pol sata u svlačionici pričali. Bili su njih trojica, Irfan Smajlagić i ja. Poveli smo temu o Daguru i pitao sam svu trojicu što misle o njemu kakav je trener.

Oni su o njemu govorili u superlativima. To je najmjerodavnije jer igrače ne možeš prevariti. Oni te provale za 10 dana, a oni su rekli sve najbolje o Daguru.”

