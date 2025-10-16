Jana Koščak za SK: Da je moja karijera film, bila bi horor

Podijeli :

Tinejdžerska atletska senzacija iz Varaždina, Jana Koščak, pričala je u Poreču s našim Vedranom Babićem.

“Već sam počela trenirati drugu sezonu, pa polako zaboravljam svoju euforiju nakon osvajanja te medalje. Ali sada stvarno mogu reći da sam jako ponosna na svoj podvig, na to što sam izvela, kako sam trčala posljednjih 800 metara i osvojila tu zlatnu medalju.”

Jeste li se na neki način počastili, jeste li si nešto kupili, negdje putovali kako biste obilježili taj veliki uspjeh?

“Jesam. Na dva tjedna sam putovala u Japan, a zatim pet dana u Grčku. Tako da, imala sam sjajan off season, odlično sam se provela i sada sam spremna za dalje.

Da, u petom mjesecu, u šestom mjesecu su nam bile mature. To sam jako dobro napisala, jako sam zadovoljna, upisala sam kineziologiju, to mi je bio prvi i jedini izbor. Znala sam da ako to ne upišem, neću ništa. Upala sam i sada sam na kineziologiji u Zagrebu.”

Je li bilo upita s američkih sveučilišta?

“Bilo ih je, da, i previše, ali nisam nikad bila previše zainteresirana, pa se nisam previše fokusirala na to.”

Nije li vas nijedna ‘izula iz cipela’, da vas je poljuljala i da ste možda pomislili da je to dobra ideja?

“Ne, jer se bavim višebojem koji ne znam koliko je tamo razvijen. Iskreno, nisam se ni raspitivala jer u Hrvatskoj imam sve što mi treba. Iz Varaždina sam, imam veliku podršku grada, od županije, od gradonačelnika, župana, od svih ljudi u gradu.

Od trenera u klubu, od moje obitelji, moj tata je trener, tako da naravno da imam podršku. I nemam nikakvog razloga ići u Ameriku, stvarno nemam.”

“Moje prvo veće natjecanje je Svjetsko prvenstvo u Poljskoj u trećem mjesecu. Tamo ću se natjecati u petoboju,to je dvoranski dio sezone. A onda u vanjskom dijelu sezone moje najvažnije natjecanje je Europsko prvenstvo za seniore i seniorke u Birminghamu i to ću nastupiti u sedmoboju. Uz to, naravno, mnogi mitinzi, Hanžekovićev memorijal, naravno, i mnogi drugi.”

Taj juniorski dio je zaključen.

“Da, s početkom 2026. sam seniorka.”

Koja je najteža disciplina od tih sedam?

“Fizički i psihčki, rekla bih 800 metara. Mislim da to stvarno trebaš biti malo drugačijeg mentalnog sklopa da bi trenirali to i bavili se tim. Ja kad vidim nekoga kako trči, stvarno mu se divim jer znam koliko je to fizički i mentalno teško.”

A u kojoj ste disciplini pojedinačno imali najbolju karijeru?

“U skoku u vis, definitivno. (Dobra sam u nekim drugim disciplinama, ali mislim da sam već sad prilično konkurentna u skoku u vis. S obzirom na to da mi je ukupni rekord 192, kada bih ga mogla podići na 195, 196, mislim da su ovo već finala nekih velikih natjecanja i to je dobra razina atletike.”

Kakva je Jana Koščak izvan atletike, izvan sportskog režima?

“Pa, ne znam, nadam se da zanimljiva, to trebate pitati moje prijatelje. Ne znam, volim kuhati, radim sve što rade mladi. Izlazim kad god mogu, volim se družiti s prijateljima. Volim se baviti i drugim sportovima, jako volim odbojku, košarku. Često sam na bazenima, plivam, idem u saunu, volim gledati filmove, idem u crkvu, svašta.”

Glazba i filmovi su također vaša strast?

“Jesu, da. Filmovi možda čak i malo više od glazbe.”

I onda da zaključimo s tim, da je vaš život, odnosno vaša karijera, film, kako bi se zvao?

“Uh, valjda neki horor. Ovi treninzi u posljednje vrijeme su stvarno horor, pa vjerojatno nešto slično.”