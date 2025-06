Hrvatska senzacija za SK: Najveća je sreća što sam pokazao da klinac iz Mladosti može doći do NHL-a!

Podijeli :

Naš komentator Nikola Hodalj odmah po izboru uspio je dobiti Brunu Idžana i porazgovarati o prvim dojmovima ovog fantastičnog raspleta.

Bruno Idžan (19) ispisao je povijest hrvatskog sporta postavši prvi Hrvat izabran na NHL draftu. Idžan je u šestom krugu, kao 181. izbor, pripao Ottawa Senatorsima, čime je ostvario san i otvorio novo poglavlje za hokej na ledu u Hrvatskoj.

Tko ti je prvi čestitao?

“Kada su pročitali moje ime na draftu mobitel mi je doslovno eksplodirao u trenutku. Svi su zvali, cura, mama, tata, dečki iz kluba, nema tko nije zvao. Bilo je puno poruka. Hvala svima!”

Gdje si gledao izbor?

“Prvu rundu smo gledali zajedno, drugi dan je počeo u podne i prve dvije runde nismo svi skupa gledali, onda smo se okupili i gledali u apartmanu od jednog suigrača.”

Gledao sam analitičare i novinare proteklih dana kako se zapravo odvija draft, jesi li ti znao da ćeš biti izabran?

“Ne, to se mijenja iz minute u minutu, nisam znao da će me netko uzeti. S Ottawom sam pričao malo, s nekim drugim klubovima sam razgovarao puno više, tako da nisam mogao ni u snu znati kako će se sve rasplesti.”

S koliko si klubova razgovarao?

“Negdje u siječnju kada sam došao u Lincoln već su počeli prvi kontakti. Mislim da sam razgovarao s predstavnicima čak 22 NHL kluba. I sa svima odradiš intervju, oni sve znaju o tebi igrački, ali ti razgovori služe da te upoznaju kao osobu i da pokušaju na osnovu toga donijeti neke zaključke.”

Opiši nam kakvi su to razgovori?

“Bilo je par zanimljivih pitanja, na primjer da sam životinja koja bi bio, rekao sam lav. Najbolji razgovor mi je bio s Coloradom, jer je tamo igrao Rendulić, pa mi je to bilo zanimljivo. S Vegasom sam imao zanimljiv razgovor, pokazivali su mi moje poteze, pa da ih prokomentiram. Uglavnom su to razgovori sa skautima. Nikad se ne razgovara s trenerom.”

Jesi li dobio kakav poziv iz kluba?

“Javio mi se glavni menadžer kluba. Idem u njihov kamp, tako da smo morali komunicirati.”

Ideš u kanadsku momčad, glavni grad, oni su ludi za hokejom na ledu, to je za svetinja? Je li ti to stvorilo dodatni pritisak, jesi li možda želio južnije u SAD?

“Nije bi bilo važno, jednostavno nisam s ni jednim klubom u NHL-om, bilo bi dobro i u SAD-u.”

Koliko poznaješ klub?

“Povijest malo, znam nešto o sadašnjoj momčadi.”

Što sada slijedi, kakav je plan?

“U utorak letim u Ottawu i odmah idem u njihov kamp. Većina je to draftiranih igrača, ali ima i nekih drugih koje oni prate. Nije to kamp gdje ću se ja za izboriti za roster za novu sezonu, već bih rekao da je to kamp gdje ću se upoznati kako sve to funkcionira.”

Da li ti se javio Borna Rendulić koji je osjetio NHL led?

“Njegova je poruka da moram raditi još više, još jače i ovo shvatiti kao najveću moguću priliku.”

Osjećaš li da si dio povijesnog trenutka?

“Ne razmišljam tako, ja sam kao i svi drugi, imao sam malo više sreće od drugih. Više to skromnije prihvaćam i svjestan sam da samo moram naporno raditi.”

Ti si svakako pokazao put nekim klincima da odaberu hokej na ledu?

“Sretan sam što sam primjer da jedan dečko koji je počeo u Mladosti može doći do ove razine. No, za to moraš biti spreman i za to moraš živjeti svaki trening, svaki dan. Nikad ne smiješ odustati kada naiđe neka kriza.”

Što se zapravo dogodilo da si toliko napredovao?

“U Švedskoj nisam bio zadovoljan, sve je bilo loše, bio sam loše volje, bio sam sam u stanu. nisam se s nikim družio. Htio sam se vratiti doma, htio sam se samo vratiti doma. I to je bio odličan potez što sam se vratio u naš hokej u Sisak. Shvatio sam to kao novu priliku, novu šansu da se ozbiljno bavim ovim divnim sportom.”

Izabran si od Senatorsa, ali to ne mora značiti da ćeš tamo igrati svoju prvu HNL utakmicu?

“U košarci i američkom nogometu je to garancija da ćeš brzo biti u glavnoj momčadi. U hokeju dobiju prava, ne možeš igrati za nikog, ali oni te prate, i odlučuju u konačnici. Na meni je da se izborim gdje ćeš igrati u AHL-u ili NHL-u.”

