Ćavar za SK nakon bronce Hrvatske: ‘Odsad ću u ključnim utakmicama uzeti nešto za smirenje, nikoga ne možemo pobijediti bez drame’

Hrvatska je u nedjelju popodne odigrala utakmicu za treće mjesto protiv Islanda. Izabranici Dagura Sigurdssona slavili su s 34:33 te su tako osvojili broncu, prvu medalju na Europskim prvenstvima još od srebra 2020. godine. Bila je ovo i druga uzastopna medalja na velikim natjecanjima jer je lani Hrvatska na Svjetskom prvenstvu osvojila srebro. Povodom završetka Europskog prvenstva u naš studio smo ugostili Patrika Ćavara, legendarnog rukometaša i sadašnjeg komentatora na Sport Klubu.

“Sjajni kadrovi su ovo bili s aerodroma kada su se naši vratili u domovinu. U tri ujutro da ih dočeka ovoliko ljudi. Moram kazati da je možda malo i šteta što neće imati doček na Trgu. Prošle godine kada smo osvojili srebro smo vidjeli fantastičan ugođaj koji je napravio Marko Perković Thompson i naši rukometaši, ali i svi koji su bili tamo. Možda su uskraćeni naši poslije bronce jer je Thompson bio njihova izrazita želja. Zato se trebalo dobiti suglasnost više strana što se nije dogodilo i nažalost je doček otkazan.”

Jeste li očekivali broncu?

“Nadao sam se da bi mogli doći do nekog odličja, a kojeg sjaja nije ni bilo bitno. Mislim da je bronca super uspjeh iz razloga što smo nastavili kontinuitet uspjeha naše reprezentacije. Čuo sam komentara da je lani uspjeh bio zbog domaćinstva, da ćemo teško ponoviti uspjeh kad budemo igrali negdje vani, ali evo, napravili smo još jedan sjajan uspjeh. Moram reći da je Hrvatska u jako dobroj poziciji za daljnje uspjehe. Kad nam se vrate ozlijeđeni igrači, pritom mislim na Šipića i Srnu, bit ćemo još jači. Sad smo bili među šest, sedam favorita za osvajanje, a na sljedećem Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj bismo trebali biti među četiri, pet favorita.”

Što čini ovu reprezentaciju toliko dobrom?

“Ovu reprezentaciju krasi borbenost, srčanost, inat. Mogao bih reći da je malo slabija reprezentacija u odnosu na prošlu godinu kada smo imali Karačića i Duvnjaka. Na ovom prvenstvu su pokazali stvari koje sam ranije naveo. Pobijedili smo jako dobre reprezentacije i kada smo ušli u polufinale, svi smo vidjeli s koliko problema smo se susreli prije tog Islanda. One slike kada su igrači spavali u autobusu, s navijanjem danske publike protiv nas i onda i ta temperatura igrača prije utakmice za treće mjesto. Neki su vukli i ozljede. Ova nova Hrvatska je borbenija, srčanija i to ih je krasilo kroz čitavo prvenstvo.”

Nema više dilema oko Dagura Sigurdssona.

“On je taj. On je čelni čovjek reprezentacije, pun pogodak, kako bi se reklo. Neke stvari sam vidio koje je Dagur jako dobro osmislio. Na primjer, u tim važnim utakmica je rotirao i stavio je Ivana Martinovića na srednjeg vanjskog, prirodno mjesto Luke Cindrića. U svakom slučaju je Martinović bolji šuter i to je dokazao u tim utakmicama gdje je zabio neke važne golove s devet, 10 metara. Sve ovo što je napravio s Hrvatskom ide u prilog Daguru, ali i ono što je prije napravio. Bio je proglašen najboljim trenerom Bundeslige, što nije mala stvar jer je to najjača liga svijeta. Poslije toga je s Japanom napravio super rezultat. On je taj i pun je pogodak za našu reprezentaciju.

Duvnjak, Smajlagić i Karačić su na jednom druženju sa mnom rekli sve najbolje o njemu. Igrači su najbolji suci trenera jer te ‘provale’ za par dana treninga.”

Tko vam se najviše dopao?

“Među najboljima je bio Tin Lučin, posebno u posljednjim utakmicama. Devet golova, devet asistencija, stvarno sjajne brojke u tako važnoj utakmici. Mislim da je Lučin maksimalno sazrio na ovom prvenstvu. On će biti kamen temeljac naše reprezentacije. Srna je također odigrao nikad bolje za reprezentaciju. Vanjski igrači su dosta bitniji od ostalih jer oni nose teret našeg napada. Golmani su bili okej, ali ne na onom nivou kao prošle godine. Obranili su manji broj lopti, ali u važnim trenucima. Ako moram birati jednog koji me najviše iznenadio, to je Tin Lučin.”

Kako vam je izgledala obrana 6-0 i 5-1 i koja je bila bolja?

“Odlično. Obje su bile dobre. Spomenuli smo Dagura kako je napravio puno dobrih stvari. Međutim, jedna zamjerka i stvar koju nije dobro napravio je kada je stavio 5-1 obranu protiv Nizozemske. Tog prednjeg je igrao Marko Mamić koji je visok preko dva metra. Možda u prvih šest puta ga je Steijns pet puta prošao kao da ga nema. Ali kad se pobijedi utakmica, takve stvari se i zaborave.

Mogli smo se lako prebacivati iz 5-1 u malo dubljih 6-0. Igrali smo je dosta dugo protiv Islanda u najvažnijoj utakmici. Igrali smo čvrsto, agresivno. Ne mogu reći koja je bolja jer su obje bile dobre.”

Šostarić je izabran u sedmorku prvenstva, slažete li se s izborom ostalih igrača?

“Osim Šoštarića, možda su Martinovića mogli negdje ubaciti u ekipu prvenstva. Ali i izbor Šoštarića je veliko priznanje za Hrvatsku.”

Kakva je budućnost hrvatske reprezentacije?

“Mislim da imamo jako dobru budućnost. Malo sam istraživao koliko godina imaju naši reprezentativci i mislim da je samo Cindrić stariji od 30 godina. Većina ekipe je između 25 i 30 godina i imamo spoj kvalitete, iskustva i mladosti. Jako smo dobro pokriveni na svim pozicijama i očekujem da na sljedećem prvenstvu, kad se kompletiramo, budemo u još boljem izdanju.”

Bit će i očekivanja veća.

“Ne možemo predvidjeti hoće li biti zlato, srebro ili bronca, ali ja sam govorio da je uspjeh kad se vratimo s bilo kojom medaljom. Pritisak će uvijek postojati da igraš što bolje i da osvajaš trofeje. Naši su spremni za odraditi tu priču jer su to dokazali na ovom prvenstvu. Sve što ih je pratilo, oni su uspjeli sve nadići. Tu publiku i probleme koji su ih pratili prije. To mi daje razlog za optimizam.”

Kako objasniti uspjeh kad nam liga ne prati standard?

“To se lako objasni. Kad pogledamo druge ekipe koje imaju puno veći budžet kojima nije problem donijeti strane igrače. Zagreb toga još nema, oni imaju manji budžet. Kad bi oni mogli to napraviti, oni bi automatski postali puno bolja ekipa i ušli u te završne borbe Final Foura.”

Postoje li novi trendovi u rukometu?

“Uglavnom je sve bilo isto. Ono na čemu mi trebamo poradiit je taj brzi centar. Mi najmanje zabijamo iz takvih situacija dok ostale ekipe to njeguju i zabijaju najviše golova.”

Kakav ste kao navijač?

“Rekao sam to nedavno nekome. Ono što ću napraviti od sada, ne pijem alkohol, ali u tim ključnim utakmiama ću se dobro napiti i uzeti nešto za smirenje. Nikoga ne možemo pobijediti bez drame, pa čak ni tog Islanda kojeg smo vodili s pet, šest razlike i još da zabijemo dva gola i to je to. Ne, Island se vrati svaki put i čupam kosu. Neće to tako više ići.”

