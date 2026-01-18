Boris Jarak za SK: Ova generacija ima priliku ponoviti veliki rezultat

Podijeli :

Hrvatska muška rukometna reprezentacija pobjedom je otvorila nastup na Europskom prvenstvu, ali daleko od uvjerljivog izdanja. U Malmö Areni hrvatski rukometaši su nakon velike borbe svladali neugodne Gruzijce s 32:29, u utakmici koja je ponudila mnogo nervoze, oscilacija i upozorenja pred nastavak turnira.

Hrvatska je već u prvom poluvremenu bila u ozbiljnom zaostatku jer Gruzija je u jednom trenutku imala i šest pogodaka prednosti. No aktualni svjetski doprvaci uspjeli su pronaći ritam, okrenuti tijek susreta i na kraju upisati važne bodove.

O svemu viđenom u prvoj utakmici, ali i o onome što Hrvatsku čeka već za dva dana, kada u 18 sati slijedi ogled s opasnom nizozemskom reprezentacijom, u Jutro SK emisiji govorio je Boris Jarak.

POVEZANO Loša Hrvatska na otvaranju Eura okrenula -6 i spriječila katastrofu protiv autsajdera Sigurdsson nakon mučenja s Gruzijom otkrio uzroke neuvjerljive igre: ‘Bili smo vrlo nesigurni…’

Bivši vrhunski rukometaš, osvajač olimpijske bronce s reprezentacijom Jugoslavije 1988. godine te srebrne medalje na prvom povijesnom Svjetskom prvenstvu Hrvatske, za Sport Klub je analizirao igru, karakter momčadi i ključne izazove pred nastavak Europskog prvenstva.

“Drago mi je da je rukomet opet u srcu zbivanja i da ćemo sada idućih desetak ili petnaestak dana uživati i radovati se. Drago mi je i da se rukomet ponovno bori za medalje, znači da opet želimo uspjeh, a samim time i zanimanje je puno veće.“

Kako ste vidjeli utakmicu protiv Gruzije, koja je u jednom trenutku imala i šest pogodaka prednosti u prvom poluvremenu?

“Moj dojam je vrlo sličan kao i kod većine ljudi. Svi mi uđemo s visokim i velikim očekivanjima, naročito nakon onog jako kvalitetnog rezultata s početka godine. Ne može se utakmica dobiti ni u pet, ni u deset, ni u petnaest minuta. Ne može se odmah početi igrati jer je prvenstvo tek krenulo.

Mislim da utakmicu trebamo doživjeti pozitivno, a ne kritički, jer smo na kraju pobijedili s tri razlike. Svi su igrači dobili određenu minutažu, što znači da su svi unutra, i mislim da je to jedna od kvaliteta ove ekipe – širok roster igrača na svakoj poziciji. To je čak jedan od odlučujućih faktora jer je Gruzija pala u zadnjih deset minuta. Oni su igrali sa šest, sedam igrača i zato mislim da je ovo dobro. Nećemo reći da se “prvi mačići bacaju u vodu”, ali mi smo ipak pobijedili u prvoj utakmici na Europskom prvenstvu.“

Pozicija srednjeg vanjskog posebna je priča jer je Luka Cindrić ostao praktički sam. Može li još netko uskočiti na tu poziciju?

“Da, Luka Cindrić je sada praktički ostao sam od ta naša tri ekstra srednja vanjska, a to su Domagoj Duvnjak, Karačić i Cindrić. On sada stvarno ima jednu lijepu, krasnu priliku. Nakon dobrog rezultata malo se ozlijedio u siječnju i stvarno je vrijeme da pokaže tu svoju kvalitetu koju nedvojbeno ima, jer je igrao u najvećim europskim klubovima.

Ja bih stvarno želio da to on napravi, jer bez velikih igrača u velikim utakmicama ne može se nešto osvojiti. Trenutno imamo jako puno izjednačenih igrača koji igraju u jakim klubovima, ali bih ipak na neki način izdvojio Cindrića i Martinovića kao lidere ove ekipe.

Mislim da je Ivan Martinović dosta dobro zamijenio Cindrićevu poziciju početkom godine i čak odigrao velik broj utakmica na srednjem vanjskom. Naravno, može pomoći i Lučin, ali mislim da će Luka i Ivan to zajedno dobro pokriti.“

Izbornik Sigurdsson i igrači bili su samokritični nakon Gruzije. Koliko je to važno uoči ključnih utakmica, jer neke se stvari ipak moraju popraviti?

“U svakom slučaju, puno se toga može popraviti jer smo mi ipak puno kvalitetnija ekipa od Gruzije. U toj utakmici bilo je nekoliko prelomnih trenutaka, a jedan od njih je povratak nakon 12:6, što nije mala prednost.

Izbornik je jako dobro reagirao, promijenio je golmana, dva vanjska, pivotmena i od tih 12:6 uspjeli smo se vratiti i završiti prvo poluvrijeme na pozitivan način. Mislio sam da ćemo u drugom dijelu lakše završiti utakmicu, ali bilo je ipak određenih problema.

Onda smo postavili obranu 5-1, osvojili nekoliko lopti i na kraju su iskustvo Martinovića, Cindrića i Lučina priveli utakmicu kraju, možemo reći, relativno dobro.

Mislim da svi mogu trčati, ali druge reprezentacije igraju puno brži rukomet nego što smo ga mi vidjeli protiv Gruzije. Mi to možemo, ali se u obrani moramo puno brže vraćati. Tu prijeti velika opasnost jer i Nizozemska i Švedska igraju izrazito brz rukomet, puno brže nego što smo mi igrali u toj utakmici. Tu vidim jednu veliku opasnost, ali to je stvar voljnog momenta.

Sigurno će ga biti jer sada ulazimo u dvije utakmice koje odlučuju hoćemo li proći dalje. Ova prva je ključna, a s pobjedom smo praktički sve riješili. To je kao finale svjetskog prvenstva i treba ići utakmicu po utakmicu. No, nesumnjivo, imamo stabilnog i smirenog izbornika koji to prenosi na ekipu i nadam se da će tako i biti.“

Prošle godine igrali ste finale Svjetskog prvenstva. Što se od tada promijenilo?

“Iskreno, nije se puno toga promijenilo. Izgubili smo, moramo reći, jednog lidera ekipe, ali Domagoj Duvnjak nije ni tada puno igrao na Svjetskom prvenstvu, no bio je u ekipi, što je jako važno.

Mislim da bi se stvari trebale promijeniti na bolje jer sada imamo samopouzdanje i rezultate iza sebe. Ovo je prilika za ovu generaciju jer se igrači i ekipe stvaraju na velikim natjecanjima.

Sada imaju, svaki pojedinačno i kao momčad, priliku ponoviti veliki rezultat, osvojiti medalju za svoju državu, ali i promovirati sebe i ekipu. Imaju priliku – hoće li je iskoristiti ili ne, to nitko ne zna. To ćemo tek vidjeti. Znamo da je izbornik već osvajao medalje s drugim reprezentacijama, a oni sada imaju priliku i moraju je iskoristiti.”

Tko je po vama glavni favorit za naslov europskog prvaka? Je li to Danska o kojoj svi govore?

“Da, to uglavnom i ptice na grani pjevaju – Danska je favorit. Oni igraju taj moderan rukomet, jedan na jedan, trče, izuzetno su brzi.

Međutim, ima nekoliko reprezentacija koje sigurno mogu, naravno i mi ako budemo pravi, pobijediti Dansku. Francuska ili Norveška, primjerice, mogu ih iznenaditi u nekoj čvrstoj utakmici. Pitanje je samo trenutka i forme.

Ima dosta ekipa na ovom Europskom prvenstvu koje mogu iznenaditi Dansku jer se igra puno utakmica. Sve te reprezentacije nalaze se u drugoj polovici ždrijeba, što znači da Hrvatska ima jednu veliku priliku otići daleko.

U našoj polovici ždrijeba nema ni Francuske, ni Danske, ni Španjolske, ni Norveške. Mogli bismo reći da imamo priliku i ova generacija to stvarno sada ima u rukama. Sve ćemo vrlo brzo vidjeti – najprije moramo proći skupinu, a onda idemo dalje.“