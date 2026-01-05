VIDEO / Ogroman udarac za Hrvatsku: Gvardiol bi zbog ovog mogao propustiti Svjetsko prvenstvo?!

Hrvatski reprezentativac izašao je iz igre u 51. minuti, a magnetska rezonanca potvrdila je ozbiljnost ozljede, uz procijenjeni oporavak od četiri do pet mjeseci, doznaju 24sata.

Manchester City brzo reagirao nakon ozljede Gvardiola, doveli su 20-godišnjeg stopera

Riječ je o velikom udarcu za Manchester City, ali i hrvatsku reprezentaciju, budući da je Gvardiol upitan za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. U HNS-u se nadaju kako bi se mogao oporaviti na vrijeme, no jasno je da slijedi utrka s vremenom.

City će tako nastavak sezone igrati bez Gvardiola, a već je poznato da je i Mateo Kovačić izvan terena te se očekuje njegov povratak tek u travnju. Izbornik Zlatko Dalić mogao bi, uoči velikog natjecanja, ostati bez jednog od ključnih igrača.