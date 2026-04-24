VIDEO / Nottingham Forest ‘petardom’ napravio veliki korak prema opstanku u Premier ligi

Šumari su u odličnoj formi!

Nogometaši Nottingham Foresta uvjerljivo su slavili na gostovanju kod Sunderlanda s čak 5:0 u 34. kolu Premier lige i praktički sve riješili već u prvom poluvremenu.

Gosti su dominirali od početka i iskoristili niz pogrešaka domaćih. Poveli su u 17. minuti nakon nespretnog autogola, a zatim su golovima Chrisa Wooda, Morgana Gibbs-Whitea i Igora Jesusa do odmora povećali na 4:0.

U nastavku je Forest spustio ritam, Sunderland je bio nešto opasniji, ali bez konkretnog učinka. Domaćima je poništen i jedan pogodak, dok je konačnih 5:0 u sudačkoj nadoknadi postavio Elliot Anderson.

Forest je tako produžio niz neporaženosti na osam utakmica i napravio velik korak prema ostanku u ligi. Trenutačno je 16. s 39 bodova, dok je Sunderland 11. s 46.