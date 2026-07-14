Vučko za N1: Bilić je veličina, ima takav odnos s igračima da poželite ostati duže na treningu

Podijeli :

Povratak Slavena Bilića na klupu hrvatske reprezentacije nakon 14 godina komentirao je nekadašnji igrač Hajduka Luka Vučko u programu N1 televizije kod Brune Roglića. Vučko je s novim izbornikom surađivao u reprezentaciji. Naime, Bilić mu je bio trener u U-21 vrsti te izbornik u jedinom seniorskom nastupu za Hrvatsku. Isto tako, Vučko se dotaknuo i sjajnog Luke Vuškovića kojemu je on bio trener u kadetima Hajduka, nakon što ga je prebacio u taj uzrast iz pionira. Poslušajte razgovor.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.