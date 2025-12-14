VIDEO / Zvijezda Stuttgarta zabila strašan pogodak s 35 metara, suigrači se hvatali za glavu!

U posljednjem susretu 14. kola njemačkog nogometnog prvenstva Stuttgart je na gostovanju pobijedio Werder Bremen s 4-0.
Odličnu predstavu pružio je Jamie Leweling koji je postigao impresivan pogodak s 35 metara u 44. minuti i dodao dvije asistencije. Bilalu El Khannoussu u 40. minuti, te Denizu Undavu u 79. minuti. Konačnih 4-0 postavio je Chris Fuhrich u sedmoj minuti nadoknade.
Werder je od 59. minute igrao bez isključenog Karima Coulibalyja.
Stuttgart je ovom pobjedom napredovao na šesto mjesto, dok je Werder na 12. poziciji.
