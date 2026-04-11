VIDEO / Zvijezda Bayerna izlazila je iz igre, a pogledajte što su mu onda napravili navijači St. Paulija

Michael Olise, zvijezda Bayerna, briljirao je u uvjerljivoj pobjedi 5:0 kod St. Paulija.
Francuski krilni napadač zabio je u 54. minuti za 3:0 i tako stigao do 12. pogotka u Bundesligi, uz još 18 asistencija.
Iako je na terenu proveo nešto manje od sat vremena, njegova proslava gola izazvala je bijes navijača St. Paulija, a trzavice su bile prisutne kroz cijeli susret.
Pri izlasku s terena i dolasku do klupe Bayerna Olise je bio gađan nepoznatim predmetom, no izbjegao je udarac i domaćim navijačima odgovorio izdignutim palcem.
