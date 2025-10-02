VIDEO / Zrinjski i Štimac zasjeli na čelo Konferencijske lige! Napunili su mrežu protivnika budućeg Rijeke

Zrinjski Mostar otvorio je Konferencijsku ligu na najbolji mogući način – uvjerljivom pobjedom 5:0 protiv gibraltarskog Lincolna Red Impsa. Momčad Igora Štimca dominirala je od samog početka, a strijelci su bili Nemanja Bilbija (12’), Duje Dujmović (22’), Slobodan Jakovljević (40’), Vitalie Damascan (69’) i Leo Mikić (85’).

Prvak BiH odigrao je furiozno prvo poluvrijeme. Nakon ubačaja Marka Vranjkovića s desne strane, Bilbija je u 12. minuti pogodio iz blizine. Deset minuta kasnije Dujmović je nakon kornera Nevena Đuraseka udarcem glavom povisio na 2:0. Do odmora je Jakovljević iskoristio odbijanac nakon slobodnog udarca i donio Zrinjskom velikih 3:0.

U nastavku Mostarci nisu stali. Damascan, koji je zamijenio Bilbiju, u 69. minuti je iskoristio pogrešku vratara i pogodio praznu mrežu, a konačnih 5:0 postavio je Mikić pet minuta prije kraja utakmice.

Zrinjski je tako na impresivan način krenuo u europsku sezonu i odmah pokazao da će biti ozbiljan konkurent u skupini Konferencijske lige.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.