VIDEO / Zinedine Zidane izazvao delirij na utakmici Afričkog kupa nacija

U utakmici prvog kola Afričkog kupa nacija u Rabatu su se sreli Alžir i Sudan, a sredinom prvog dijela dogodio se zanimljiv detalj na utakmici. Režiser je na tribini pronašao legendarnog Francuza alžirskih korijena Zinedinea Zidanea. To je izazvalo delirij na tribinama i ubrzo su krenuli sa skandiranjem legendi svjetskog nogometa. Zidane inače na utakmici boravi zbog njegovog sina Luce Zidanea koji je startao protiv Sudana te je tako upisao svoj drugi nastup za alžirsku reprezentaciju.

