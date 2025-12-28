VIDEO / Luca Zidane kiksao i prošao nekažnjeno, tata Zizou sve prati s tribina

Podijeli :

Jedna nesmotrenost Luce Zidanea mogla je poništiti vodstvo Alžira protiv Burkine Faso na Afričkom kupu nacija. Vratar Zidane je u pokušaju ispucavanja lopte pogodio suparničkog igrača Sangarea koji srećom po Alžirce nije mogao puno toga napraviti s tom loptom. Ostalo je 1:0 za Alžir i s tim se rezultatom otišlo na veliki odmor. Sina Lucu s tribina je uživo pratio tata Zinedine. Čim se njegovo lice ukazalo na velikom ekranu, alžirski su ga navijači pozdravili gromoglasnim aplauzom.

