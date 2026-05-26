VIDEO / Željko Vela ostao u šoku: Je li ovo najveći promašaj/obrana ove sezone?

Bundesliga 26. svi 202622:28 0 komentara

RW Essen ostao je bez plasmana u 2. Bundesligu nakon dramatične završnice uzvratne utakmice protiv Greuther Fürtha, a ključan trenutak dogodio se u 82. minuti kada je Torben Müsel propustio nevjerojatnu priliku za odvesti susret u produžetke.

Nakon poraza 1:0 u prvom susretu, Essen je u uzvratu izgubio 2:0 i tako ostao u trećeligaškom društvu. Iako je domaćin preko Noela Futkeua i Branimira Hrgote napravio veliki preokret, gosti su u završnici imali ogromnu šansu vratiti se u utakmicu.

Upravo je Müsel, strijelac pobjedničkog gola iz prve utakmice, u 82. minuti bio na korak do pogotka. Nakon udarca koji se odbio od grede, lopta mu je pala ravno na glavu pred gotovo praznim golom, no njemački veznjak pucao je točno u domaćeg vratara Silasa Prufrocka, koji je fantastičnom reakcijom spasio Fürth.

Nevjerojatan promašaj šokirao je i našeg komentatora Željka Velu, koji nije mogao vjerovati što je Essen propustio. Da je Müsel zabio, susret bi otišao u produžetke i gosti bi dobili novu priliku za plasman među njemačke drugoligaše.

Ovako je junak večeri ostao Branimir Hrgota, koji je u oproštajnoj utakmici za Fürth zabio pogodak za ostanak kluba u 2. Bundesligi.

