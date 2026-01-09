VIDEO / Zbog ovog poteza napali zvijezdu Arsenala: ‘Apsolutno sramotno!’

Podijeli :

Ružne scene obilježile su sudačku nadoknadu velikog derbija Premier lige između Arsenala i Liverpoola.

Igrala se druga minut sudačke nadoknade na Emiratesu kada je branič Liverpoola Conor Bradley završio na travnjaku uz aut-liniju.

Njegova bolna grimasa nije izazvala suosjećanje igrača Arsenala. Naprotiv, Gabriel Martinelli najprije je bacio loptu prema njemu, a zatim ga vrlo ružno i grubo odgurnuo u pokušaju da ga izbaci izvan terena.

Nogometaši Liverpoola burno su reagirali, ponajprije Ibrahima Konaté, pa je sudac Anthony Taylor, u nastojanju da smiri strasti, pokazao žute kartone Martinelliju i Konatéu.

Nekoliko minuta kasnije Bradley je, u velikim bolovima, na nosilima iznesen s terena.

Nakon derbija, koji je završio 0:0, uslijedile su žestoke reakcije zbog ružnog poteza Arsenalova Brazilca.

“Zapravo sam bijesan na Martinellija. Iskreno, ne znam kako su se igrači Liverpoola suzdržali da ga ne udare. To je s njegove strane bilo apsolutno sramotno“, komentirao je nakon utakmice za Sky Sports legendarni kapetan Manchester Uniteda Gary Neville.

I brojni navijači bili su oštri u komentarima, a neki su smatrali da bi sudačka komisija naknadno trebala Martinelliju pokazati crveni karton zbog potpunog izostanka fair-playa.

Martinelli se našao na stupu srama, no u njegovu su obranu stali navijači Arsenala, objašnjavajući da je Brazilac tako reagirao jer je mislio da Bradley pokušava zadržavati vrijeme, a ne zato što je doista teško ozlijeđen.

Isto mišljenje dijeli i menadžer Arsenala Mikel Arteta:

“Samo oni koji ne poznaju Gabija (Martinellija) mogu reći da je imao lošu namjeru. Ne znam što se dogodilo Conoru, nadam se da nije ništa ozbiljno, ali Gabi sigurno nije imao namjeru učiniti mu bilo što loše.“

Martinelii se oglasio preko Instagrama te poručio kako se ispričao Bradleyju te se ispričao i javnosti zbog reakcije.

Derbi na Emiratesu nije u potpunosti opravdao očekivanja. Arsenal je bio bolji u prvom, Liverpool u drugom poluvremenu, no publika na kraju nije vidjela nijedan pogodak. Najbliži pogotku bio je upravo Conor Bradley, koji je u prvom poluvremenu, nakon pogreške vratara Arsenala Davida Raye, pogodio – gredu.