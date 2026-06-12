VIDEO / Zavirite na trening Vatrenih: Ni oluja nije spriječila pripreme za Englesku i druženje s djecom

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Hrvatska reprezentacija u trening kampu u Alexandriji priprema se za prvu utakmicu Svjetskog prvenstva. Pet dana prije ogleda s Engleskom u Dallasu, među Vatrenima vlada odlično raspoloženje, koju je dodatno podignulo druženje s djecom. Priliku da upoznaju svoje nogometne heroje dobilo je 26 djevojčica i dječaka iz hrvatskih škola iz Chicaga, New Yorka, Bostona i Clevelanda, koji su Vatrenima napisali prigodna pisma, a nakon treninga s velikim veseljem su prikupljali autograme hrvatskih reprezentativaca. Inače, neposredno prije početka treninga izbilo je veliko nevrijeme koje je uzrokovali kraći prekid struje, no niti to nije omelo Vatrene u pripremama.