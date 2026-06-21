VIDEO / Zanimljivi navijač Zmajeva: ‘BiH će pobijediti Katar, Džeko će zabiti’

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Bosnu i Hercegovinu čeka posljednji ispit grupne faze na Svjetskom prvenstvu. Nakon remija s Kanadom i poraza od Švicarske, izabranici Sergeja Barbareza u srijedu čeka dvoboj protiv Katara. N1 ekipa naletjela je na zanimljivog navijača Zmajeva u Los Angelesu koji je iznio svoja predviđanja uoči utakmice u Seattleu.