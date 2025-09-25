VIDEO / Zajc otkrio što je Kovačević rekao igračima na poluvremenu

Podijeli :

Miha Zajc nije skrivao sreću nakon pobjede Dinama 3:1 protiv Fenerbahčea u prvom kolu Europa lige.

“Sretan sam zbog pobjede, mislim da smo odigrali dobru i borbenu utakmicu. Bili smo prava ekipa i presretan sam”, započeo je pa nastavio o sjajnoj pripremi:

“Znali smo da moramo biti disciplinirani u obrani, morali smo biti prava ekipa, trčati jedan za drugim. Znali smo da imamo kvalitetu kad imamo loptu da možemo igrati unaprijed, ali da trebamo biti strpljivi. Možemo još bolje odigrati to što smo igrali danas, ali mislim da smo pokazali da smo prava ekipa na europskoj razini i nadam se da ćemo tako nastaviti.”

Na poluvrijeme se otišlo s izjednačenim rezultatom, ali sjajna energija u nastavku.

“Par puta smo ove sezone krenuli u drugo poluvrijeme lošije, trener je rekao da to moramo popraviti i prvih 5-10 minuta krenuti jače i onda će nam biti lakše. Znam da je njima teže svaku minutu kad držimo izjednačenje, hvala Bogu na kraju je sve ispalo kako treba.”

Nakon poraza protiv Gorice, pokazan je karakter pobjedama protiv Hajduka i Fenerbahčea.

“Možda nam je to i trebalo, mlada je ekipa, puna novih igrača. Trebale su nam dvije jake utakmice da pokažemo da znamo istrpit. To je nogomet, treba pokazati i karakter.

Klub je sjajno prihvatio, bili su strpljivi sa mnom, hvala navijačima na podršci i danas i protiv Hajduka. Dugo je prvenstvo, idemo utakmicu po utakmicu. Nek što duže ostanemo na vrhu tablica.”