VIDEO / Yamal realizirao penal pa završio na travnjaku i tražio zamjenu

La Liga 22. tra 2026

Barcelona je u 33. kolu La Lige dočekala Celtu Vigu, a momčad Hansija Flicka tražila je pobjedu kojom bi ponovno pobjegla Realu na +9.

Mreže su mirovale prvih 40 minuta, a onda je na scenu stupio Lamine Yamal. Nadareni krilni napadač izborio je kazneni udarac nakon kojeg je pritom dobio neugodan udarac od igrača Celte.

Sam je preuzeo odgovornost i realizirao jedanaesterac, no odmah potom srušio se na travnjak i zatražio zamjenu.

Umjesto njega u igru je ušao Roony Bardghji.

