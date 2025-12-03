VIDEO / Wirtz mislio da je konačno zabio prvijenac za Liverpool, ali gol se ipak ne piše njemu

Podijeli :

Nogometaši Liverpoola odigrali su 1:1 na svom Anfieldu protiv Sunderlanda u utakmici 14. kola Premier Lige. Redsi su se u konačnici čak morali spašavati poraza jer su gosti pred kraj utakmice vodili s 0:1. Međutim, u 81. minuti Florian Wirtz je ušao u protivnički šesnaesterac te udarcem zatresao protivničku mrežu. Činilo se da je ovoljetno pojačanje vrijedno čak 125 milijuna eura konačno postiglo svoj prvijenac u dresu Liverpoola, no vrlo brzo mu je pogodak 'oduzet'. Naime, lopta je nakon udarca pogodila nogu Nordija Mukielea te značajno promijenila putanju, stoga je gol upisan kao autogol braniča Sunderlanda, a mladi Nijemac nastavlja proživljavati agoniju od dolaska na Anfield.