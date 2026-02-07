VIDEO / Vuškovićev HSV upisao važnu pobjedu u borbi za ostanak u Bundesligi

Podijeli :

U 21. kolu njemačke Bundeslige HSV Luke Vuškovića imao je važno gostovanje kod Heidenheima. Bila je to bitna utakmica u borbi za ostanak, a do ključne pobjede došao je HSV s 2:0.

Heidenheim je kolo otvorio na posljednjem mjestu, a tamo su i ostali nakon ovog kola. U prvom dijelu na gol se čekalo do treće minute sudačke nadoknade kada je Ransford Konigsdorffer pogodio za 1:0. U drugom dijelu je HSV i povećao prednost, a za to je bio zaslužan Rayan Philippe u 78. minuti.

Heidenheim je smanjio zaostatak četiri minute kasnije golom Stefana Schimmera, odnosno, tako se činilo. Naime, njegov pogodak je poništen te je HSV s 2:0 upisao važnu pobjedu u Bundesligi. Skočili su sada na 11. mjesto te imaju tri boda više od 16. Werdera koji trenutačno ide u doigravanje s trećim klubom iz 2. Bundeslige.

Heidenheim je ostao na dnu sa samo 13 bodova.

