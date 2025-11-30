VIDEO / Vuškovićev HSV upisao dramatičnu pobjedu u nadoknadi s igračem manje

Podijeli :

HSV je u 12. kolu njemačke Bundeslige ugostio VFB Stuttgart. U dramatičnom susretu je Hamburg nastavio dobru domaću formu. U vodstvo ih je u 17. minuti doveo Robert Glatzel da bi u 54. Stuttgart ipak izjednačio. Tada je nakon lošije reakcije Heuera Fernandesa lopta došla do Deniza Undava koji je zabio za 1:1. Gostima je pomogao i crveni karton Alexandera Rossing-Lelesiita u 81. minuti. Međutim, nisu to iskoristili. Naprotiv, uspjeli su primiti gol s igračem više. Nakon čudnog slobodnog udarca razvila se kontra koju je na kraju pogotkom zaključio Fabio Vieira, bivši igrač Arsenala. Luka Vušković je u pobjedi koja je HSV dovela na 13. mjesto Bundeslige odigrao svih 90 minuta. Stuttgart je trenutačno na šestom mjestu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.