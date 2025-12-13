VIDEO / Vuškovićev HSV teško nastradao kod Kramarićevog Hoffenheima

Podijeli :

U 14. kolu Bundeslige gledali smo jedan "hrvatski derbi". Hoffenheim Andreja Kramarića ugostio je HSV Luke Vuškovića te je upisao visoku pobjedu od 4:1.

Već u osmoj minuti je HSV poveo golom Grische Promela, a onda je u 31. minuti Ozan Kabak zabio za 2:0. Hoffenheim je nastavio s dominacijom te je u 65. minuti Tim Lemperle pogodio za 3:0.

Nije ni tu Hoffenheim stao jer je Fisnik Asllani sedam minuta kasnije zabio za 4:0. Počasni gol za goste zabio je Rayan Philippe nakon greške domaćeg vratara Olivera Baumanna.

Kod domaće momčadi Andrej Kramarić je igrao do 67. minute, a Luka Vušković je u visokom porazu odigrao cijeli susret.

Hoffenheim se ovom pobjedom popeo do četvrte pozicije u Bundesligi, a HSV je sada 14.

