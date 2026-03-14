VIDEO / Vuškovićev HSV osvojio bod na domaćem terenu, njegov suigrač sjajno pogodio

U posljednjem subotnjem dvoboju 26. kola Bundeslige nije bilo pobjednika, na sjeveru su Njemačke nogometaši Hamburga i Kolna odigrali 1-1.

Oba su pogotka postignuta u završnom dijelu prvog poluvremena.

Domaći sastav je poveo sjajnim golom Vieire u 39. minuti, ali je El Mala u posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio na 1-1.

Hrvatski stoper Luka Vušković još je jednom odradio kompletnu utakmicu za Hamburg koji je ostao na desetom mjestu ljestvice, dok je Koln tri stepenice iza subotnjeg suparnika.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.