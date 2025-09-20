VIDEO / Vušković prvijencem donio HSV-u prvu pobjedu u Bundesligi nakon sedam godina

Podijeli :

HSV je u sezoni 2017./2018. ispao iz Bundeslige. Trebalo im je sedam godina da izbore povratak. Nakon povratka im je trebala jedna utakmica za osvajanje jednog boda, ali čak četiri za postizanje prvog pogotka. Za to je najzaslužniji bio Luka Vušković, mladi hrvatski reprezentativac koji je došao na posudbi iz Tottenhama. Vušković je krajem prvog dijela zabio lijepi pogodak za 1:0 protiv Heidenheima, a onda su u drugom dijelu domaći povećali prednost golom Rayana Philippea. Pred sam kraj utakmice je Heidenheim smanjio na 2:1 preko Adama Kollea. Uspio je HSV izdržati te su tako upisali prvu pobjedu u Bundesligi nakon 12. svibnja 2018. kada su porazili Borussiju Monchengladbach. Ovim slavljem izvukli su se iz se zone ispadanja te su sada na 14. mjestu. S druge strane, Heidenheim i dalje nema niti jedan bod u Bundesligi te su na samom začelju lige.

