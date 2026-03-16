VIDEO / Vukovi uzeli bod i protiv Brentforda, vratili su se nakon 2:0 zaostatka

U posljednjoj utakmici 30. kola engleske Premier lige nije bilo pobjednika, nogometaši Brentforda i Wolverhamptona su remizirali 2-2.

Domaći sastav je poveo u 22. minuti kada je Kayode glavom žestoko pogodio suparničku mrežu. Dodatno je Brentford povećao prednost u 37. minuti kada je Thiago bio strijelac za 2-0. No, gosti se nisu predavali, a do odlaska na odmor su smanjili zaostatak nakon pogotka Armstronga.

U uvodnom dijelu drugog poluvremena okvir vrata je spasio domaćina, ali ništa Brentford nije moglo spasiti u 78. minuti kada je Arokodare bio strijelac za izjednačenje na 2-2. Samo nekoliko trenutaka kasnije isti je igrač mogao zabiti za veliki preokret Wolverhamptona, ali je i tada okvir vrata spasio domaćina.

Bliže je pobjedi u završnici bio Wolverhampton, što bi mu pojačalo šanse za spas od ispadanja, ali ogled je ipak završio podjelom bodova.