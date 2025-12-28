VIDEO / Vratar Sudana srušio se sam od sebe, liječnici ga nakon ukazane pomoći vratili u igru

Međunarodni nogomet 28. pro 202516:56 0 komentara

Vratar reprezentacije Sudana Monged Elneel dobro je zabrinuo navijače tijekom utakmice Afričkog kupa nacija protiv Ekvatorijalne Gvineje. Netom nakon prolaska prve trećine utakmice, Elneel je neobjašnjivo izgubio tlo pod nogama i pao na travnjak. Možda je samo za trenutak bio ošamućen ili je izgubio svijest, u svakom slučaju nije izgledalo lijepo. Ukazivala mu se pomoć nekoliko minuta i činilo se kako će sigurno napustiti igru, no na kraju su liječnici procijenili da je spreman nastaviti susret. Koliko je to bila pametna odluka, tek će se vidjeti.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Međunarodni nogomet