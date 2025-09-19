VIDEO / Vratar BiH ponovno pokazao zašto je najbolji na svijetu u kaznenim udarcima

VFB Stuttgrta i St. Paulija otvorili su četvrto kolo njemačke Bundeslige. Blagi favorit u ovom susretu bio je Stuttgart koji je u 25. minuti dobio kazneni udarac. Izvođač je bio Angelo Stiller, ali Nijemac je imao težak zadatak. U oči ga je gledao Nikola Vasilj, bosanskohercegovački vratar koji se u svojoj bundesligaškoj karijeri suočio sa šest jedanaesteraca te je obranio njih pet.
Taj postotak dodatno je povećao jer je uspio 24-godišnjem Stilleru obraniti kazneni udarac. Tako Vasilj ima 85% uspješnosti u zaustavljanju kaznenih udaraca u Bundesligi što je izvanredno ako se uzme u obzir da nogometaši kazneni udarac inače izvode s oko 80% uspjeha.
Bh. vratar je jedini pogodak s bijele točke u Bundesligi primio od Mohameda Amoure u sezoni 2024./2025.
