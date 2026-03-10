VIDEO / Viralna scena: Navijač Atletica priprema sendviče od pršuta, dok njegov klub razbija Tudorov Tottenham

Podijeli :

Atletico Madrid na poluvremenu vodi 4:1 protiv Tottenhama, kojeg vodi Igor Tudor, u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka.

Domaćini su već u prvih 45 minuta potpuno nadigrali londonsku momčad i praktički riješili pitanje pobjednika.

VIDEO / Utakmica iz najgore noćne more: Tudor izvadio golmana nakon samo 17 minuta! VIDEO / Epski debakl Tudora u Madridu: Atletico mu u 22 minute utrpao četiri komada!

Susret je obilježila katastrofalna izvedba vratara Antonina Kinskyja, koji je nakon dvije velike pogreške skrivio rane pogotke Atletica. Tudor ga je zbog toga zamijenio već u 17. minuti, no ni ta promjena nije zaustavila nalet domaće momčadi.

Pažnju je na kraju prvog poluvremena privukla i jedna neobična scena s tribina. Dok je Atletico razbijao Tottenham, jedan navijač domaćeg kluba mirno je na tribini pripremao sendviče od pršuta…

