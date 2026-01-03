VIDEO / Villa se protiv Foresta vratila pobjedama, druga su momčad Premier lige

Aston Villa je suparnika umnogome slomila krajem prvog i početkom drugog poluvremena kada je postigla dva pogotka. U prvoj minuti nadoknade prvog dijela najbolji domaći strijelac Watkins je pogodio za 1-0, dok je u 49. minuti McGinn povećao na 2-0.

Neizvjesnost se vratila nakon sat vremena igre kada je Gibbs-White smanjio na 1-2, ali bilo je to sve od gostiju u subotnjem ogledu. Svoj drugi pogodak McGinn je zabio u 73. minuti za 3-1 i potvrdu domaćeg slavlja.

Privremeno je Aston Villa stigla na drugo mjesto ljestvice. Ima tri boda manje od vodećeg Arsenala te bod više od trećeg Manchester Cityja koji ima utakmicu manje.

U nedjelju se igraju preostale utakmice ovog kola, a parovi su Leeds – Manchester United, Everton – Brentford, Fulham – Liverpool, Newcastle – Crystal Palace, Tottenham – Sunderland i Manchester City – Chelsea.

