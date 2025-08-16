VIDEO / Villa i Newcastle remizirali bez golova, utakmicu obilježio izravan crveni karton Konse

Podijeli :

Aston Villa i Newcastle otvorili su novu sezonu Premier lige remijem bez pogodaka na Villa Parku.

Ključni trenutak dogodio se u 66. minuti kada je Ezri Konsa zaradio izravni crveni karton zbog rušenja protivnika u izglednoj situaciji za pogodak.

Unatoč brojčanoj prednosti, Newcastle nije uspio doći do pobjede. Gosti su stvorili više prilika, no izostala je realizacija, što se može povezati i s činjenicom da su utakmicu odigrali bez klasičnog napadača. Prednju liniju činili su krilni igrači Anthony Gordon, Anthony Elanga i Harvey Barnes.

Razlog takvoj postavi je situacija s Alexandrom Isakom, koji je odbio igrati dok ne pronađe novi klub. Švedski napadač povezuje se s odlaskom u Liverpool.