VIDEO / Vidović izborio penal, a Stojković je vratio nadu Dinamu!

Kakav početak drugog poluvremena u Belgiji! U uzvratnoj utakmici play-offa Europske lige između Genka i Dinama odvija se prava 'ludnica'. Dinamo, koji pokušava nadoknaditi dva gola zaostatka iz prve utakmice vodio je na poluvremenu golom Bakrara iz 45. minute. Međutim, euforija Modrih brzo je splasnula već u 50. minuti kad je Sor zabio za 1:1. No, Dinamo se brzo vratio u prednost. Vidović je nakon dobrog driblinga izborio kazneni udarac, a Luka Stojković je preuzeo odgovornost i pogodio s bijele točke za 2:1 u 57. minuti.