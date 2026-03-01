VIDEO / Vidjeli smo sve, ali ovo još nismo: Napadač u 3. Bundesligi upisao možda i najveći promašaj u povijesti nogometa

Podijeli :

U 26. kolu treće njemačke Bundeslige Schweinfurt je ugostio Saarbrucken te je propustio prednost od 2:0 koju im je donio Eric Shuranov. Gosti koji se nalaze na posljednjem mjestu koje donosi spas zabili su golove u 87. preko Albanca Tima Civeje te u 95. preko Sebastiana Vasiliadisa. No, znatno prije tih golova vidjeli smo možda jedan od najvećih svih vremena. Na odbijenu loptu natrčao je kapetan gostiju Patrick Sontheimer koji je nesebično uposlio svog napadača Dominica Baumanna. 30-godišnji napadač imao je možda i najlakšu priliku u svojoj karijeri, ali je uspio s tri metra prebaciti okvir gola. Iako je on okrivio travnjak zbog malog odskoka lopte, dojam je da je Baumann ovo mogao i morao zabiti za 2:1.

