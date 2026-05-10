VIDEO / Vidin AEK u 93. minuti do naslova grčkog prvaka!

Nogometaši AEK-a osigurali su 14. naslov grčkog prvaka nakon što su u susretu 30. kola nacionalnog prvenstva pobijedili Panathinaikos sa 2-1 i to golom u trećoj minuti nadoknade.

Kako su u drugom susretu Olympiakos i PAOK odigrali 1-1, AEK dva kola prije kraja ima nedostižnih osam bodova prednosti ispred najbližih pratitelja.

Panathinaikos je poveo u 63. minuti golom Andrewsa Tetteha, a izjednačio je Zini deset minuta kasnije. Gol vrijedan naslova prvaka zabio je Joao Mario u trećoj minuti nadoknade.

Domagoj Vida nije nastupio za AEK, dok je Adriano Jagušić za Pao zaigrao od 79. minute. Tin Jedvaj nije nastupio za goste.

Rodinei je doveo pirejski sastav do prednosti u 61. minuti, a izjednačio je Giannis Konstantelias osam minuta kasnije. Luka Ivanušec je za PAOK igrao do 63. minute, dok je Dejan Lovren izvan stroja zbog ozljede.

Dva kola prije kraja prvenstva AEK vodi sa 70 bodova, PAOK i Olympiakos imaju po 62 boda, a četvrti je Panathinaikos sa 51 bodom.

AEK-u je to 14. naslov prvaka pri čemu drugi u posljednje četiri godine. Rekorder je Olympiakos sa 48. titula, dok je Panathinaikos 20. puta bi prvak Grčke.