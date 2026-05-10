VIDEO / Večer za pamćenje: Marie-Louise Eta do povijesne pobjede u Bundesligi!

Sjajna je nedjelja iza hrvatskih nogometaša u Bundesligi. Nakon Igora Matanovića i Luke Vuškovića, među strijelce se upisao i Josip Juranović.

U posljednjem susretu 33. kola njemačkog nogometnog prvenstva Union Berlin je na gostovanju pobijedio Mainz sa 3-1, a posljednji gol za goste zabio je hrvatski nogometaš Josip Juranović.

Berlinski sastav je poveo u 38. minuti golom Andreja Ilića, izjednačio je Sheraldo Becker u 48. minuti, a u 88. minuti je Oliver Burke pogodio za 2-1. Konačnih 3-1 postavio je Juranović u prvoj minuti nadoknade, deset minuta nakon što je ušao u igru.

Bila je to prva pobjeda za Union pod vodstvom Marie-Louise Etu i to iz četvrtog pokušaja nakon dva poraza i jednog remija. Eta je prva trenerica u povijesti Bundeslige, koja je večeras proslavila svoju prvu pobjedu u njemačkoj najvišoj ligi.