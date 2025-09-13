VIDEO / Vatreno krštenje Vuškovića, Bayern zabio četiri gola u prvom poluvremenu

Podijeli :

Debi Luke Vuškovića za HSV nije krenuo najbolje. Već je na samom otvaranju Bayern preko Sergea Gnabryja došao do prednosti, a onda se obrana HSV-a dodatno otvorila. U devetoj minuti zabio je Aleksandar Pavlovć da bi u 26. minuti Harry Kane zabio iz kaznenog udarca. Tri minute kasnije Luis Diaz nakon bloka Vuškovića prevario Daniela Heuera Fernandesa za 4:0 Bayerna. S tim rezultatom otišlo se na predah na Alianz Areni te se znalo koja ekipa će odnijeti pobjedu, a pitanje je bilo samo s kojim rezultatom.

