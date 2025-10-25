VIDEO / Vasilj nespretno kiksao i skrivio gol, a onda fenomenalno obranio zicer

Podijeli :

xGrantxHubbsx via Guliver

Bosansko-hercegovački vratar neće ovu utakmicu pamtiti po dobrom, unatoč jednoj fantastičnoj obrani.

Eintracht je u Frankfurtu svladao St. Pauli 2-0 u okviru 8. kola Bundeslige. Do slavlja ga je vodio dvostruki strijelac Burkardt, u 36. i 56. minuti.

Neslavnim kiksom istaknuo se bosansko-hercegovački vratar Nikola Vasilj. Naime, kod prvog pogotka Eintrachta, Can Uzun je poslao centaršut u šesnaesterac, a Vasilj je, pozicioniran na prvoj stativi, skočio kako bi uhvatio loptu, no nije ju uspio ukrotiti što je Burkardta dovelo u čistu prigodu za gol.

Ipak, BiH reprezentativac se na neki način iskupio krajem drugog poluvremena. U 49. minuti je obranio ‘zicer’ Nathanielu Brownu iz neposredne blizine.