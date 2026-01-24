VIDEO / Van Dijk ‘nagradio’ Bournemouth, Liverpool gubi!

Podijeli :

Nogometaši Bournemoutha poveli su protiv Liverpoola u 23. kolu Premier lige. Jednu dugačku loptu u kaznenom prostoru nije uspio najbolje izbiti Virgil van Dijk, lopta je došla do Scotta koji je to proslijedio Evanilsonu za slavlje navijača na Vitality stadionu.

