VIDEO / Vaha za SK otkrio recept: ‘Lille je favorit, ali Dinamo ima šanse’

Podijeli :

Uoči večerašnje utakmice 5. kola Europske lige između Lillea i Dinama, koja počinje u 18.45 sati, razgovarali smo s nogometnim trenerom Vahidom Halilhodžićem, jednim od rijetkih stručnjaka koji je tijekom karijere vodio oba kluba. Vahid Halilhodžić se za Jutro SK javio iz svog doma u Parizu i dao širi pogled na međusobni odnos snaga, ali i na širi kontekst Dinamove europske jeseni.

S obzirom na trenutni poredak na jedinstvenoj ljestvici Europske lige, na kojoj među 36 sudionika Dinamo drži 12., a Lille 19. mjesto, jasno je da obje momčadi ulaze u dvoboj s drukčijim ambicijama, ali gotovo jednakim imperativom. Samo osam najboljih ide izravno u sljedeću fazu, što ovom susretu dodatno podiže važnost.

Gospodine Halilhodžić, u svojoj bogatoj karijeri nekoliko ste sezona vodili francuski Lille, koji ste uveli u prvu ligu te kasnije s njim igrali i Ligu prvaka. U međuvremenu klub je prošao tranziciju, osvojio nekoliko trofeja, a dobio je i novi stadion na kojem večeras gostuje vaš bivši klub, Dinamo.

„Očekujem jednu zanimljivu utakmicu. Za mene je Lille, budući da igra na domaćem terenu, favorit i pobjeda mu je neophodna kako bi ostao u utrci za europsko proljeće. Međutim, Dinamo nije bez šanse. Treba imati snage, kuražnosti i odigrati dobru utakmicu da bi se uspio izvući povoljan rezultat u Lilleu.“

Dinamo je u Europskoj ligi pobijedio Fenerbahče kod kuće s 3:1, zatim Maccabi u gostima 3:1, odigrao je 1:1 protiv Malmӧa, a jedini loš dojam ostavio je nedavno kod kuće protiv Celtica (0:3). S druge strane, Lille je u zadnjem prvenstvenom kolu svladao Paris FC sa 4:2.

„Da, gledao sam tu utakmicu. U Lilleu je ove sezone mnogo novih igrača, a otišli su oni najvažniji, među njima i najbolji strijelac Jonathan Christian David, Kanađanin koji sada igra za Juventus. Došli su mladi igrači, ali i neki vrlo iskusni poput Oliviera Girouda, velikog centarfora koji drži rekord po broju golova u francuskoj reprezentaciji. Tu je i Meunier, desni bek belgijske reprezentacije, a njihov glavni igrač, kapetan i vrlo važna karika kluba je Benjamin André koji nije igrao u zadnjoj utakmici zbog žutih kartona. Ima tu još mnogo reprezentativaca poput Bentaleba i Mendija iz Alžira, nekoliko Portugalaca te dva vrlo dobra Norvežana. To je jedna dobro posložena skupina igrača koja kombinira iskustvo i mladost.“

Spomenuli ste Oliviera Girouda. Čovjek ima 39 godina, a i dalje zabija. U prošlom kolu zabio je dva gola Paris FC-u. Riječ je o bivšem igraču Chelseaja, Milana, Arsenala… njegov golgeterski učinak poznat je cijelom svijetu?

„Ne možemo reći da on danas igra jako dobro, ali on i dalje zabija golove, a to je zadatak svakog centarfora. Još je jako prisutan u kaznenom prostoru, posebno s bočnih strana, gdje može odigrati dobar dupli pas i nogom i glavom. Kad ekipa napada, on je vrlo važna karika u napadačkoj organizaciji Lillea. Efikasan je i Dinamo mora izbjegavati da se brani prenisko, u svojih 16 metara, jer je tamo Giroud u igri glavom neprikosnoven.“

Pratite li HNL? Dinamo je ove sezone ostvario neke velike pobjede, dobio sve derbije koje je trebao – Rijeku, Osijek i Hajduk – ali je upisao i nekoliko neočekivanih poraza, poput onih protiv Vukovara i Gorice. Dinamo ima novu momčad; koliko ste uspjeli pratiti svoj bivši klub u domaćem prvenstvu?

„U Dinamu se dogodilo mnogo promjena. Boban, koji je došao kao glavni čovjek zadužen za rekonstrukciju kluba, doveo je mnogo igrača, a dosta vedeta – kako ih mi zovemo – otišlo je. Dakle, stiglo je puno novih, dijelom poznatih, dijelom nepoznatih igrača i jasno je da se sinteza svega toga ne može stvoriti preko noći, niti odmah donositi dobre rezultate. Variranja između dobrih i loših utakmica možda su posljedica upravo toga. Treneru treba dati vremena da napravi nešto s ovom ekipom. Gledao sam ih jednom ili dvaput – ima tu vrlo dobrih igrača, vrlo zanimljivih rješenja i u sredini i u napadu. Mislim da treneru treba dati još vremena, međutim, Dinamu su u ovoj situaciji nužni dobri rezultati. Prošle godine nije bio prvak, što je za Dinamo velika katastrofa, a za europsko proljeće vjerojatno mu treba pobjeda ili barem povoljan rezultat protiv Lillea.“

Dinamo nakon Lillea čeka još nekoliko važnih europskih utakmica, a 6. prosinca u Zagrebu slijedi veliki derbi protiv Hajduka. Budući da je Hajduk u prošlom kolu izgubio od Rijeke s 5:0, što je vjerojatno iznenadilo i vas, čini se da bi taj derbi mogao usmjeriti sezonu.

„Svima koji prate hrvatski nogomet sigurno je bilo iznenađenje tako visoki poraz Hajduka. Nešto se moralo dogoditi da ekipa koja je bila prva i u dobroj seriji izgubi s 5:0. Znači da se dogodilo nešto vrlo važno, što ne mogu komentirati jer utakmicu nisam gledao. Ali to je sigurno alarm. Je li to bilo slučajno ili je došlo do problema u ekipi za vrijeme, ili možda prije utakmice, to ne mogu reći. Najbolje će sve pokazati sljedeće utakmice. Ako postoji neki problem, treba ga riješiti što prije, jer Hajduku sada dolaze vrlo teške utakmice.“