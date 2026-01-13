VIDEO / Uvjerljivo slavlje Kovačeve Borussije, Guirassy zabio nakon više od dva mjeseca u prvenstvu

Podijeli :

Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, uvjerljivo je svladala Werder Bremen rezultatom 3:0. u 17. kolu Bundeslige. Strijelci za momčad iz Dortmunda bili su Nico Schlotterbeck, Marcel Sabitzer i Serhou Guirassy.

Uskoro opširnije…

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.