VIDEO / ‘Utakmice Hajduka i Dinama nikad ne rješavaju pitanje prvaka’

Trener i sportski direktor Varaždina Nikola Šafarić ugostio je našeg Josipa Juraja Pajvota u 'taboru' kluba nakon važne pobjede 2:0 protiv Hajduka u šestom kolu SHNL-a. U razgovoru je otkrio brojne tajne, a dotaknuo se i nadolazećeg derbija na Poljudu između Dinama i Hajduka. Cijeli razgovor pogledajte na Sport Klubu 1 u četvrtak od 21 sati i 15 minuta.

Kako vidite nadolazeći derbi na Poljudu?

“Činjenica je da utakmice Diname i Hajduka nisu nikad riješili naslov prvaka.”

Znači na “malim” utakmicama se osvajaju naslovi?

“Pa to se prošle godine dogodilo. Prošle godine je Dinamo bio u problemu. Hajduk je izdominirao kroz tri utakmice i onda Dinamo u posljednjem derbiju pobijedi u Splitu, vrati se u život pa pobijedi i Rijeku i onda ne pobijedi Lokomotivu doma, a to su svi očekivali da će to bit lagana utakmica. Dinamo ne pobijedi.

S druge strane, Hajduk ne pobijedi Istru i za taj bod ili dva ne osvoji naslov. Ne treba trošiti snagu ili energiju. To je više momentum. Naravno, ekipa koja pobijedi će imati više samopouzdanja i motiva za dalje i lakše će biti trenerima raditi. Ako previše snage i energije izgubiš na taj derbi, a zanemariš ostale utakmice, onda si u većim problemima. Dinamu sada slijedi europske utakmice. To će biti jako bitno i širina kadra koju oni imaju. Vidjet ćemo, prerano je. Tko u jeseni sezone priča o naslovu prvaka?”