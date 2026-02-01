VIDEO / United u ludoj utakmici do treće uzastopne pobjede, Villa izgubila s igračem više

Podijeli :

U susretu 24. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United je pobijedio Fulham s 3-2, a odlučujući gol zabio je slovenski napadač Benjamin Šeško u četvrtoj minuti nadoknade.

Bila je to treća uzastopna pobjeda “Crvenih vragova” predvođenih Michaelom Carrickom.

VIDEO / Pogledajte kaos nakon preokreta Chelseaja, izbila je velika tučnjava!

Nakon uspjeha protiv Manchester Cityja i Arsenala, ovoga puta slavili su tek u samoj završnici. United je vodi 2-0 golovima Casemira (19) i Cunhe (57), no gosti su uspjeli izjednačiti preko Raula Jimeneza (86-11m) i Kevina (90+1). Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika, Šeško je u četvrtoj minuti nadoknade pogodio za 3-2.

Trećeplasirana Aston Villa izgubila je kod kuće s 0-1 od Brentforda koji je od 42. minute igrao bez isključenog Kevina Schadea. Gol odluke zabio je Danga Ouattare u drugoj minuti nadoknade prvog poluvremena.

Nottingham Forest i Crystal Palace remizirali su 1-1. Večeras se još sastaju Tottenham – Manchester City, a u ponedjeljak se igrati Sunderland i Burnley.

Arsenal ima 53 boda na ljestvici, Manchester City (s utakmicom manje) i Villa imaju po 46, a United je četvrti s 41 bodom. Slijede Chelsea s 40 i Liverpool s 39 bodova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.